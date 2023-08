Wie leidt er in WestSprint? (24)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Ronde van Namen (2-6 augustus): Jelle Vermoote 80 punten (6de in eerste rit + 8ste in tweede rit + 6de in derde rit + 9de in vierde rit + 21ste in vijfde rit + 17de in eindklassement), Jelle Harteel 59 punten (10de in eerste rit + 14de in tweede rit + 5de in derde rit + 29ste in vierde rit + 12de in vijfde rit + 21ste in eindklassement), Michiel Lambrecht 55 punten (29ste in derde rit + 5de in vierde rit + 11de in vijfde rit + 7de in eindklassement)

Oostnieuwkerke 6/8 58 dlnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 2. Kenneth Verstegen (14) 3. Victor Vercouillie (13) 10. Sander Inion (6) 12. Niels De Clerck (4) 13. Maxim Laverge (3)

Rumbeke 7/8 93 dlnrs.: 1. Sven Noels 4. Alex Vandenbulcke (12) 12. Alessio De Maere (4) 13. Gerben Dewinter (3)

Dadizele 8/8 81 dlnrs.: 1. Cédric Defreyne 9. Kenneth Verstegen (7)

HEREN JUNIOREN

Kooigem, 02/08, 100 km, 110 dlnrs. : 4. Milan Vermeulen (12), 5. Arne Desimpelaere (11), 7. Lowiek Misseeuw (9), 8. Laurens Plancke (8), 9. Staf Cappon (7), 11. Corneel Vanslembrouck (5), 14. Milan Bral (2).

Torhout, 06/08, 88 km, 60 dlnrs. : 1. Gaetan Warnier (15), 2. Corneel Vanslembrouck (14), 5. Kenji Coenen (11), 6. Jules Verhaeghe (10), 7. Robbe Dewilde (9), 8. Lowie Degryse (8), 9. Dries Bouchaert (7), 12. Milan Vermeulen (4), 14. Axel Vandamme (2), 15. Michiel Debeaussaert (1).

Aubel-Stavelot, 2.1. : Gauthier Servranckx (14; 28ste, eindstand 26ste), Viktor Vandenberghe (33; 27ste, 10de, eindstand 17de), Tibo Vancompernolle (7; 29ste),Lomme Van Den Meerssche (34; 2de pl. t., 12de, eindstand 28ste).

HEREN NIEUWELINGEN

Kooigem, 01/08, 75 km, 70 dlnrs. : 3. Thor Peeters (13), 4. Bas Vandenbulcke (12), 5. Emile Vanspeybrouck (11), 6. Matteo Toortelboom (10), 10. Zeno Durie (6), 13. Thor Dayer (3), 15. Ward Desimpelaere (1).

Egem, 06/08, 64 km, 72 dlnrs. : 3. Jasper Verbrugge (13), 5. Zeno Durie (11), 6. Mattijs Soetaert (10), 7. Thor Peeters (9), 9. Matteo Toortelboom (7), 11. Raynaud Beke (5), 13. Lars De Clerck (3), 14. Lukas Coryn (2), 15. Aksel Decaestecker (1).

DAMES JUNIOREN

Nederzwalm 6/8 27 dlnrs.: 1. Brit Huybrechts 2. Anna Bruneel (14) 8. Tessa Vermeersch (8) 11. Jana Van Compernolle (5) 12. Michelle Dheedene (4) 13. Lotte Verburgh (3) 14. Zoë Collie (2) 15. Nanoi Van Wettere (1)

DAMES NIEUWELINGEN

Nederzwalm 6/8 30 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Zita Gheysens (14) 3. Shanaya Esther Schollaert (13) 12. Auke Anne (4)