Wie leidt er in WestSprint? (22)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Westkapelle 18/7 64 dlnrs.: /

Westrozebeke 19/7 107 dlnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 12. Niels De Clerck (4)

SD Worx Tubeke (UCI 1.2) 19/7 119 dlnrs. 1. Milan Fretin 18. Gust Lootens (7) 21. Jelle Vermoote (7) 24. Michiel Lambrecht (7) 26. Yorben Lauryssen (7) 30. Bert Bolle (7)

GP Televie in Blaimont (IC) 21/7 dlnrs.: 1. Tim Coppens 6. Gerben Dewinter (20) 8. Kjell Cooman (16)

Lichtervelde 22/7 120 dlnrs.: 1. Kenneth Verstegen (15)

Izegem-Bosmolen 23/7 96 dlnrs.: 1. John-Ross Clauw 3. Alex Vandenbulcke (13)

Testtijdrit Borlo 23/7 13 dlnrs.: 1. Jonathan Vervenne 5. Victor Vercouillie (11) 11. Warre Van den Meerssche (5) 13. Jan Van Dyck (3)

GP de la Ville de Pérenchies (Fra) (UCI 1.2): 1. Rait Arm 5. Jelle Harteel (34) 12. Gaëtan Verleyen (13) 15. Jelle Vermoote (7)

Westrozebeke 24/7: 1. Gerben Thijssen 19. Kenneth Verstegen (5) 20. Iben Rommelaere (5) 23. Simon Van Elslander (5) 28. Warre Vangheluwe (5)

Boezinge 24/7 36 dlnrs.: 1. John-Ross Clauw 10. Korneel Decaestecker (6)

HEREN JUNIOREN

Veldegem, 21/07, 94 km, 117 dlnrs. : 6. Robbe Dewilde (10), 15. Laurens Plancke (1).

Kanegem, 23/07, 85 km, 104 dlnrs. : 3. Brent Deltombe (13), 4. Gauthier Servranckx (12), 6. Victor Vaneeckhoutte (10), 9. Jenthe Verstraete (7), 11. Arne Desimpelaere (5), 12. Senne Cleenewerck (4), 13. Victor Verstraete (3), 14. Axel Vandamme (2), 15. Siebe Bauwens (1).

Borlo, n.t.t., 23/07 : 2. Milan Donie (28),3. Corneel Vanslembrouck (26), 5. Xander Scheldeman (22), 8. Lomme Van Den Meerssche (16), 11. Laurens Plancke (10), 14. Louic Boussemaere (5), 15. Baptiste Swertvaegher (5), 21. Wout Hemeryck (5), 27. Jules Verhaeghe (5), 29. Matthé De Leyn (5).

GP Luxemburg, 1.1., 02/07 : 23. Lomme Van Den Meerssche (7).

HEREN NIEUWELINGEN

Westrozebeke, 23/07, 62 km, 67 dlnrs. : 1. Mathis Moyaert (15), 2. Jasper Verbrugge (14), 3. Bas Vandenbulcke (13), 4. Thor Peeters (12), 5. Thor Dayer (11), 7. Loïc Vanlaere (9), 8. Ward Desimpelaere (8), 12. Melvin Maddelein (4), 13. Aksel Decaestecker (3), 15. Raynaud Beke (1).

DAMES JUNIOREN

Deinze 19/7 20 dlnrs.: 1. Felicity Wilson-Haffenden (Aus) 5. Nanoi Van Wettere (11) 7. Jana Van Compernolle (9) 13. Tessa Vermeersch (3) 15. Chelsey Saintobyn (1)

Bizkaikoloreal (Spa) (2.Nations Cup) 22-23/7: Luca Vierstraete 14 punten (15de in de tweede rit + 15de in de eindstand)

Kerniel-Borgloon 22/7 27 dlnrs.: 1. Alexe De Raedemaeker 3. Jana Van Compernolle (13) 4. Tessa Vermeersch (12)

Eeklo 23/7: /

Testtijdrit Borlo 23/7 5 dlnrs.: 1. Michelle Dheedene (15) 2. Nanoi Van Wettere (14)

DAMES NIEUWELINGEN

Deinze 19/7 13 dlnrs.: 1. Zita Gheysens (15) 2. Olivia Vercruysse (14) 3. Shanaya Esther Schollaert (13) 8. Yana Decruyenaere (7)

Kerniel-Borgloon 22/7 20 dlnrs.: 1. Lien Schampaert 3. Zita Gheysens (13) 5. Shanaya Esther Schollaert (11) 8. Olivia Vercruysse (8)

Eeklo 23/7 28 dlnrs.: 1. Zita Gheysens (15) 2. Shanaya Esther Schollaert (14)

Borlo 23/7: /