Wie leidt er in WestSprint?

Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, juniores en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 21 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld.

Gent-Staden, IC 1.12, 27/2 : 1. Stijn Siemons, 3. Alex Segaert (26), 10. Gust Lootens (12), 16. Ewout De Keyser (5), 17. Warre Vangheluwe (5), 25. Aaron Stockx (5).





Staden, 26/02, 80 dlnrs., 75 km : 1. Nicholas Goossens (15), 2. Jasper Dekien (14), 3. Victor Delbarge (13), 4. Jani De Coster (12), 7. Miguel Desmet (9), 9. Robin Vromant (7), 10. Laurens Plancke (6), 15. Axel Vandamme (1).

Vlamertinge, 27/02, 61 dlnrs., 76 km : 1. Nathan Duchi, 2. Laurens Plancke (14), 3. Jasper Dekien (13), 4. Arthur Clauw (12), 5. Seppe Lernout (11), 6. Thiemen Vandersteene (10), 7. Tuur Hancke (9), 8. Milan Vermeulen (8), 9. Jani De Coster (7), 10. Lowie Degryse (6), 12. Arne Desimpelaere (4), 14. Seppe Boone (2).

Kuurne-Brussel-Kuurne, UCI 1.1., 27/02, 125 dlnrs., 116 km : 1. Sente Sentjens, 19. Bert Bolle (7).





Staden, 26/02, 91 dlnrs., 50 km : 1. Finlay Tarling, 2. Matthé De Leyn (14), 3. Xander Scheldeman (13), 7. Ludovic Langbeen (9), 8. Siebe Bauwens (8), 13. Milan Vantomme (3), 14. Lomme Van Den Meerssche (2), 15. Mauro Adyns (1).