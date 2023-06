Wie leidt er in WestSprint? (18)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Geluwe interclub 20/6: afgelast wegens wolkbreuk

Wevelgem 23/6 48 dlnrs.: 1. Wannes Heylen 2. Victor Vercouillie (14) 6. Alex Vandenbulcke (10) 14. Lucas Dewachter (2) 15. Korneel Decaestecker (1)

Zerkegem 24/6 70 dlnrs.: 1. Rutger Wouters 3. Jasper Dejaegher (13) 5. Alessio De Maere (11) 8. Kenneth Verstegen (8) 9. Gaëtan Verleyen (7) 12. Maxim Delrue (4)

GP Etienne De Wilde in Laarne 25/6 158 dlnrs.: 1. Sébastien Van Poppel 21. Korneel Decaestecker (5)

Kermisronde van Luyksgestel (Ned) 26/6: 1. Olav Kooij 29. Gaëtan Verleyen (5)

HEREN JUNIOREN

Lichtervelde, 24/06, 86 km, 43 dlnrs. : 1. Brent Deltombe (15), 7. Leander Vandersteene (9), 8. Michiel Debeaussaert (8), 9. Alexander Boussemaere (7), 12. Milan Vantomme (4), 14. Gilles Tryhou (2), 15. Bart Vandecasteele (1).

Rollegem-Kapelle, 24/06, 92 km, 51 dlnrs. : 1. Yarno Van Herck, 4. Corneel Vanslembrouck (12), 5. Thiemen Bruyneel (11), 6. Brent Prinzie (10), 7. Dries Bouchaert (9), 8. Arend Vermeersch (8), 9. Axel Vandamme (7), 10. Arthur Clauw (6), 11. Milan Vermeulen (5), 12. Robbe Marchand (4), 14. Senne Cleenewerck (2), 15. Mauro Adyns (1).

Oostkamp, 25/06, 86 km, 59 dlnrs. : 1. Laurens Plancke (15), 2. Milan Bral (14), 9. Brent Deltombe (7), 13. Lowie Degryse (3), 14. Hannes Pylyser (2).

HEREN NIEUWELINGEN

Lichtervelde, 24/06, 63 km, 40 dlnrs. : 1. Josh Johnson, 2. Aksel Decaestecker (14), 3. Zeno Durie (13), 5. Thor Dayer (11), 8. Mathis Moyaert (8), 10. Emiel Dermaut (6), 13. Maxim Derdaele (3).

Kuurne, 25/06, 67 km, 34 dlnrs. : 1. Kyano Cottignies (15), 2. Wolf Vansteenlandt (14), 3. Thur-Emiel David (13), 4. Matteo Toortelboom (12), 5. Raynaud Beke (11), 8. Arjen Decroo (8), 9. Kobe Schietgat (7), 10. Lars De Nys (6), 11. Lucas Vanooteghem (5), 12. Jappe Geldhof (4), 13. Jody Devolder (3), 14. Maxime Vandenborre (2), 15. Nathan Guillemyn (1).

Oostkamp, 25/06, 70 km, 36 dlnrs. : 1. Briek PLasman (15), 4. Nicolas Plancke (12),5. Thor Dayer (11), 6. Thor Peeters (10), 7. Cédric Deceuninck (9), 8. Zeno Durie (8), 9. Tristan Carette (7), 10. Loïc Vanlaere (6), 11. Stan Deram (5), 14. Emile Vanspeybrouck (2).

DAMES JUNIOREN

Zomergem 24/6 19 dlnrs.: 1. Hélène Hesters 2. Laerke Expeels (14) 5. Luca Vierstraete (11) 7. Anna Bruneel (9) 8. Tessa Vermeersch (8) 9. Nanoi Van Wettere (7) 12. Zoë Collie (4) 13. Hanne Vandoorne (3) 14. Jana Van Compernolle (2)

DAMES NIEUWELINGEN

Zomergem 24/6 25 dlrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 4. Zita Gheysens (12) 7. Olivia Vercruysse (9) 11. Auke Anne (5) 15. Yana Decruyenaere (1)