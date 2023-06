Wie leidt er in WestSprint? (17)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Giro Next Gen (Ita) (UCI 2.2) 11-18/6: Jelle Vermoote 30 punten (22ste in derde rit + 11de in zesde rit + 29ste in achtste rit), Michiel Lambrecht 14 punten (24ste in vijfde rit + 30ste in eindklassement), Robin Orins 7 punten (23ste in tijdrit)

Oudenburg 15/6 76 dlnrs.: 1. Jasper Dejaegher (15) 5. Jason Decottignies (11)

Koolskamp 16/6 70 dlnrs.: 1. Jérôme Baugnies 5. Iben Rommelaere (11) 7. Luca De Jaeger (9) 12. Jani De Coster (4) 14. Alex Vandenbulcke (2)

Tour du Pays de Montbéliard (Fra) (UCI 2.2): Gaëtan Verleyen 14 punten (20ste in eerste rit + 21ste in tweede rit)

Ardooie 17/6 47 dlnrs.: 1. Victor Vercouillie (15) 8. Alex Vandenbulcke (8) 11. Lucas Dewachter (5)

Romsée-Stavelot-Romsée 18/6: 1. Jasper Dejaegher (30) 28. Jordy Decottignies (5)

Oostrozebeke 18/6 58 dlnrs.: 1. Stijn De Bock 15. Maxim Delrue (1)

HEREN JUNIOREN

Passendale, 18/06, 83 km, 52 dlnrs. : 1. Victor Vaneeckhoutte (15), 2. Axel Vandamme (14), 3. Louis Delaere (13), 4. Josia Landerwyn (12), 6. Matthé De Leyn (10), 7. Lowie Degryse (9), 8. Maxime Coudron (8), 9. Robbe Marchand (7), 10. Robbe Dewilde (6), 12. Michiel Debeaussaert (4), 13. Arthur Clauw (3), 15. Seppe Vanthuyne (1).

Gran Premio Valli del Soligo, 1.1. : Louic Boussemaere (19; 4de pl.tijdrit, 22ste).

HEREN NIEUWELINGEN

Passendale, 18/06, 62 km, 25 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 2. Kyano Cottignies (14), 3. Zeno Durie (13), 4. Thor Dayer (12), 5. Matti Louagie (11), 7. Matteo Toortelboom (9), 8. Lucas Vanooteghem (8), 9. Nathan Guillemyn (7), 10. Yoran Ampoorter (6), 11. Tille Vergalle (5), 12. Stan Deram (4), 13. Arne D’Hondt (3), 14. Elias Roose (2), 15. Fjerre Bruneel (1).

Ingooigem, 18/06, 64 km, 29 dlnrs. : 1. Yanis Dubois, 2. Matthis Moyaert (14), 3. Thor Peeters (13), 6. Lucas Wyffels (10), 9. Ward Desimpelaere (7), 12. Lars Verlinden (4), 14. Mateo Vanaelst (2).

DAMES JUNIOREN

Ploegsteert 17/6: 1. Nanoi Van Wettere (15) 2. Anna Bruneel (14)

DAMES NIEUWELINGEN

Ploegsteert 17/6: 1. Auke De Buysser 2. Zita Gheysens (14) 3. Auke Anne (13)