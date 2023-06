Wie leidt er in WestSprint? (15)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Trofeo Alcide Degasperi (Ita) 2/6 (UCI 1.2): 1. Davide De Pretto 15. Michiel Lambrecht (7)

Moorslede 3/6 125 dlnrs.: 1. Wannes Heylen 8. Alex Vandenbulcke (8)

Haringe 4/6 77 dlnrs.: 1. Rutger Wouters 2. Jasper Dejaegher (14)

Trofeo Anelli (Ita) 4/6 (UCI 1.2): 1. Matteo Scalco 19. Michiel Lambrecht (7)

Memorial Van Coningsloo 4/6 UCI 1.2: 1. Gianluca Pollefliet 14. Jelle Harteel (7)

Rochefort Beker van Belgie 4/6 170 dlnrs.: 1. Wout Geerinckx 15. Xander Catteeuw (5)

Wakken 5/6 44 dlnrs.: 1. Victor Vercouillie (15) 10. Alex Vandenbulcke (6) 12. Gianni Corijn (4)

HEREN JUNIOREN

Bonheiden, IC, 03/06, 122 km, 145 dlnrs. : 1. Liam Van Bylen, 10. Charles Rottey (12).

Classique des Alpes, 1.1. : 3. Milan Donie (40), 9. Louic Boussemaere (22).

Roeselare, 04/06, 90 km, 76 dlnrs. : 1. Peter Drabble, 9. Seppe Vanthourenhout (7), 10. Axel Vandamme (6), 11. Arthur Clauw (5), 12. Mauro Adyns (4), 13. Robbe Deleu (3), 14. Zyon Casier (2).

Rekkem, 04/06, BvB, 120 km, 144 dlnrs. : 1. Tars Poelvoorde (30), 9. Viktor Vandenberghe (14), 19. Baptiste Swertvaegher (5), 20. Tuur Hancke (5), 22. Viggo Vanneste (5).

HEREN NIEUWELINGEN

Tour de Himmelfahrt : Lars De Clercq (15; 26ste, 25ste, eindstand 23ste).

Koksijde, BvB, 03/06, 78 km, 116 dlnrs. : 1. Thibaut Van Damme, 3. Jasper Verbrugge (26), 6. Ferre Commeene (20), 8. Raynaud Beke (16), 17. Briek PLasman (5), 18. Thor Peeters (5), 19. Zeno Durie (5), 22. Matti Louagie (5), 29. Lars De Clerck (5).

Otegem, 03/06, 64 km, 89 dlnrs. : 1. Edouard Claisse, 12. Bjintse Vandenbroucke (4).

Meulebeke, 04/06, 65 km, 64 dlnrs. : 1. Augustin Maeck, 4. Wolf Van Steenlandt (12), 6. Thor Peeters (10), 7. Mathis Bruynooghe (9), 9. Florian Dhont (7), 10. Dario Ingels (6), 13. Lars De Clerck (3), 14. Ward Desimpelaere (2).

Bonheiden, IC, 04/06, 83 km, 118 dlnrs. : 1. Brend Van Aerschot, 8. Zeno Durie (16), 10. Kyano Cottignies (12), 26. Bas Vandenbulcke (5).

Roeselare, 04/06, 70 km, 50 dlnrs. : 1. Jones Albie, 2. Emile Vanspeybrouck (14), 5. Briek PLasman (11), 6. Riesse Leutenez (10), 8. Gust Depraetere (8), 11. Lothar Vannoote (5), 13. Jappe Geldhof (3).

DAMES JUNIOREN

Boezinge 4/6 41 dlnrs.: 1. Fee Knaven (Ned) 4. Laerke Expeels (12) 5. Luca Vierstraete (11) 6. Nanoi Van Wettere (10) 7. Anna Bruneel (9) 13. Lotte Verburgh (3) 14. Jana Van Compernolle (2)

DAMES NIEUWELINGEN

Mol 3/6 26 dlnrs.: 1. Milana Ushakova (Oek) 2. Jilke Michielsen (14) 8. Zita Gheysens (8)

Boezinge 4/6 42 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 3. Shanaya Esther Schollaert (13) 4. Jilke Michielsen (12) 8. Zita Gheysens (8) 13. Olivia Vercruysse (3)