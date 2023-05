Wie leidt er in WestSprint? (13)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Essor Breton (Fra) 18-21/5: Alessio De Maere 10 punten (15de in eerste rit + 22ste in tweede rit)

Flèche du Sud (Lux) (UCI 2.2): Yorben Lauryssen 7 punten (26ste in proloog)

Kersenomloop (Ned) 18/5: 1. Alessio Delle Vedove (Ita) 19. Victor Vercouillie (5)

Ardense Triptiek 19-21/5: Michiel Lambrecht 20 punten (13de in tweede rit + 12de in derde rit + 13de in eindklassement), Bert Bolle 5 punten (30ste in derde rit)

Tielt 21/5 98 dlnrs.: 1. Axel Braet 12. Koen Lannoo (4) 15. Robbe Desimpelaere (1)

HEREN JUNIOREN

Harelbeke, 18/05, 88 km, 65 dlnrs. : 1. Xander Baele, 2. Laurens Plancke (14), 7. Yoran Maertens (9), 11. Tuur Hancke (5), 13. Leander Vandersteene (3), 14. Gaëtan Hellebuyck (2), 15. Xander Carlu (1).

Kooigem, 20/05, 100 km, 107 dlnrs. : 1. Lorenzo Heredia, 7. Robbe Marchand (9), 9. Senne Cleenewerck (7), 10. Ludovic Langbeen (6), 12. Milo Alleman (4).

Morbihan, NC : 5. Victor Vaneeckhoutte (34), 25. Xander Scheldeman (7).

Roeselare, 21/05, 96 km, 99 dlnrs. : 1. Oskar Küüt, 3. Milan Verschaeve (13), 4. Yoran Maertens (12), 5. Milan Bral (11), 11. Louic Boussemaere (5), 12. Jules Verhaeghe (4), 13. Louis Delaere (3), 14. Arthur Van Oudenhove (2).

Oudenaarde, R. v. Vl., 1.1., 116 km, 149 dlnrs. : 1. Jarno Widar, 11. Viggo Vanneste (16), 12. Brent Deltombe (13), 19. Henri Naessens (7), 23. Tars Poelvoorde (7), 24. Jenthe Verstraete (7), 29. Gauthier Servranckx (7), 30. Floris Dejaegher (7).

HEREN NIEUWELINGEN

Zwevegem, 18/05, 63 km, 38 dlnrs. : 1. Mateo Vanaelst, 2. Bjintse Vandenbroucke (14), 4. Melvin Maddelein (12), 5. Cédric Deceuninck (11), 7. Cédric Sioen (9), 8. Gust Depraetere (8), 10. Alwin Careel (6), 11. Lucas Wyffels (5), 12. Lars Verlinden (4), 13. Jappe Geldhof (3), 14. Andreas Buyse (2), 15. Mathis Cassaert (1).

Elverdinge, Kamp. V. Vl. 1stejaars, 18/05, 65 km, 73 dlnrs. : 1. Mauro Keppens, 2. Kyano Cottignies (28), 4. Bas Vandenbulcke (24), 21. Nicolas Plancke (5), 23. Tille Vergalle (5), 25. Maxim Derdaele (5), 26. Jonas Meulemeester (5), 30. Lothar Vannoote (5).

Elverdinge, Kamp. V. Vl. 2dejaars, 65 km, 110 dlnrs. : 1. Arthur Van Den Boer, 4. Briek Plasman (24), 13. Mathis Bruynooghe (6), 15. Quentin Gore (5), 17. Zeno Durie (5), 23. Toby Vandewoude (5), 29. Emile Vanspeybrouck (5).

DAMES JUNIOREN

Ronde van Vlaanderen: /

DAMES NIEUWELINGEN

Tour de Himmelfart (Den) 18-20/5: Zita Gheysens 80 punten (4de in eerste rit + 4de in tweede rit + 11de in derde rit + 13de in vierde rit + 12de in vijfde rit + 12de in eindklassement)

Ronde van Vlaanderen 21/5 59 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 11. Shanaya Esther Schollaert (5)