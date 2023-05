Wie leidt er in WestSprint? (12)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Ruddervoorde 10/5 150 dlnrs. : 1. Edward Theuns 16. Michiel Nuytten (5)

Tour du Loiret (Fra) 12-14/5: Milan Kuypers 59 punten (9de in eerste rit + 10de in tweede rit + 2de in vierde rit + 26ste in eindstand), Victor Vercouillie 55 punten (4de in tijdrit + 3de in eindklassement), Sander Inion 30 punten (30ste in eerste rit + 14de in tijdrit + 6de in vierde rit), Jakov Beirlaen 10 punten (29ste in tweede rit + 27ste in de vierde rit), Niels De Clerck 5 punten (19de in de vierde rit), Wies Verdonck 5 punten (28ste in tijdrit), Victor Delbarge 5 punten (25ste in vierde rit)

Galmaarden BVB 14/5 172 dlnrs.: 1. Milan Lanhove 7. Alessio De Maere (18), 11. Xander Catteeuw (10) 12. Kobe Noreilde (8) 24. Jelte Vandendriessche (5) 27. Brian Rigole (5)

Koolskamp 14/5 125 dlnrs.: 1. Ben Squire 8. Bert Bolle (8) 11. Alex Vandenbulcke (5)

GP Vermarc in Rotselaar 14/5 168 dlnrs.: 1. Stan Van Tricht 11. Warre Vangheluwe (10) 12. Michiel Nuytten (8)

HEREN JUNIOREN

Tour de Gironde, 2.1. : Xander Scheldeman (7; 17de).

Torhout, PK, 14/05, 116 km, 121 dlnrs. : 1. Tars Poelvoorde (30), 2. Lomme Van Den Meerssche (28), 3. Gaëtan Warnier (26), 4. Milo Alleman (24), 5. Timo Kerkhofs (22), 6. Corneel Vanslembrouck (20), 7. Viggo Vanneste (18), 8. Viktor Vandenberghe (16), 9. Arnaud Jaecques (14), 10. Laurens Plancke (12), 11. Wout Hemeryck (10), 12. Baptiste Swertvaegher (8), 13. Siebe Bauwens (6), 14. Jenthe Verstraete (5), 15. Seppe Leman (5), 16. Gauthier Servranckx (5), 17. Zyon Casier (5), 18. Matthé De Leyn (5), 19. Dimi Van Pamel (5), 20. Brent Deltombe (5), 21. Charles Rottey (5), 22. Robbe Marchand (5), 23. Arne Desimpelaere (5), 24. Tuur Hancke (5), 25. Michiel Debeaussaert (5), 26. Storm Berton (5), 27. Lukas Courtens (5), 28. Lowiek Misseeuw (5), 29. Arend Vermeersch (5), 30. Senne Cleenewerck (5).

HEREN NIEUWELINGEN

Aalbeke, 13/05, 69 km, 110 dlnrs. : 1. Arthur Vanassche, 4. Stan Deram (12), 5. Thor Dayer (11), 7. Loïc Vanlaere (9), 8. Cédric Deceuninck (8), 9. Tille Vergalle (7), 10. Melvin Maddelein (6), 12. Emiel Dermaut (4), 13. Elias Roose (3), 14. Ward Desimpelaere (2).

Vorselaar, IC, 14/05, 74 km, 119 dlnrs. : 1. Thibaut Van Damme, 12. Bas Vandenbulcke (8), 13. Tristan Carette (6), 16. Jasper Verbrugge (5), 18. Kyano Cottignies (5), 25. Thor Peeters (5), 26. Mathis Bruynooghe (5).

DAMES JUNIOREN

Krombeke 14/5 38 dlnrs.: 1. Anna Corvers 2. Chelsey Saintobyn (14) 9 Paulien Naessens (7) 13. Zoë Collie (3) 15. Michelle Dheedene (1)

DAMES NIEUWELINGEN

Krombeke 14/5 34 dlnrs.: 1. Lotte Van Ombergen 2. Zita Gheysens (14) 5. Jilke Michielsen (11) 6. Shanaya Esther Schollaert (10) 12. Olivia Vercruysse (4) 15. Cara Vande Moortel (1)