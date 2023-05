Wie leidt er in WestSprint? (11)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

International Tour of Hellas UCI 2.1 2-6/5: Alex Vandenbulcke 7 punten (29ste in eerste rit in lijn)

Internationaal beloftenweekend (5-6/4) (Ned): Victor Vercouillie 56 punten (1ste in tijdrit + 3de in eindklassement), Milan Kuypers 35 punten (6de in eerste rit + 29ste in tijdirt + 20Ste in 3e rit + 27ste in eindklassement), Arno Vanhaecke 29 punten (4de in eerste rit + 20ste in eindklassement), Niels De Clerck 24 punten (4de in tweede rit), Alessio De Maere 19 punten (9de in eerste rit + 27ste in tweede rit), Jakov Beilaen 10 punten (27ste in eerste rit + 22ste in tweede rit)

Assebroek 6/5 134 dlnrs.: 1. Arne Santy 7. Xander Catteeuw (9)

Parijs-Roubaix 7/5 UCI 1.2: 1. Tijl De Decker 3. Robin Orins (40) 14. Jelle Harteel (7) 18. Warre Vangheluwe (7) 27. Michiel Lambrecht (7) 28. Gaëtan Verleyen (7)

Ardense Pijl 7/5: 1. Menno Huising (Ned) 17. Ramses Debruyne (7)

HEREN JUNIOREN

Luik-Bastenaken-Luik, 1.1., 06/05, 138 km : 1. Tomas Pattinson, 2. Victor Vaneeckhoutte (45), 3. Milan Donie (40), 30. Wout Hemeryck (7).

GP Jungels, 1.1. : 1. Karst Hayma, 3. Tars Poelvoorde (40).

Kleeberg Challenge, klimkoers : 11. Baptiste Swertvaegher (10).

Korbeek-Lo, IC, 07/05, 112 km, 146 dlnrs. : 1. Thomas Vuerinckx, 7. Seppe Leman (18), 13. Milo Alleman (6), 15. Senne Cleenewerck (5), 20. Siebe Mortelé (5), 23. Victor Vaneeckhoutte (5).

Zwevegem, 06/05, 86 km, 67 dlnrs. : 1. Gaetan Warnier (15), 2. Lukas Courtens (14), 3. Zyon Casier (13), 4. Floris Dejaegher (12), 5. Corneel Vanslembrouck (11), 6. Arne Desimpelaere (10), 7. Robbe Marchand (9), 8. Miel Tienpont (8), 9. Siebe Bauwens (7), 10. Laurens Plancke (6), 11. Lars Van Loocke (5), 14. Dimi Van Pamel (2), 15. Legolas Ramoudt (1).

Heule, 07/05, 90 km, 45 dlnrs. : 1. Robbe Dewilde (15), 2. Arne Desimpelaere (14), 3. Gaetan Warnier (13), 4. Arnaud Jaecques (12), 5. Gauthier Servranckx (11), 6. Arend Vermeersch (10), 8. Milan Verschaeve (8), 9. Dries Bouchaert (7), 10. Dimi Van Pamel (6), 11. Matteo Moeykens (5), 12. Louis Delaere (4), 13. Arthur Clauw (3), 15. Matthé De Leyn (1).

HEREN NIEUWELINGEN

Adinkerke, 06/05, PK 1stejaars, 61 km, 50 dlnrs. : 1. Bas Vandenbulcke (30), 2. Dario Ingels (28), 3. Aksel Decaestecker (26), 4. Stan Vanthourenhout (24), 5. Nicolas PLancke (22), 6. Wolf Vansteenlandt (20), 7. Kyano Cottignies (18), 8. René Messely (16), 9. Alexander Dekeyser (14), 10. Loïc Vandenbroucke (12), 11. Gilles Van Loo (10), 12. Lothar Vannoote (8), 13. Ferre Bekaert (6), 14. Andres Decrock (5), 15. Thor Desmedt (5), 16. Thur-Emiel David (5), 17. Ludovique Boussemaere (5), 18. Kobe Moors (5), 19. Lukas Wyffels (5), 20.Lennert Dumoulin (5), 21. Douwe Degransart (5), 22. Andreas Buyse (5), 23. Matteo Toortelboom (5), 24. Loïc Tack (5), 25. Tille Vergalle (5), 26. Lars Delrue (5), 27. Melvin Maddelein (5), 28. Korneel Vandenheede (5), 29. Jason Callewaert (5), 30. Lars Degezelle (5).

Adinkerke, 06/05, PK 2dejaars, 67 km, 58 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (30), 2. Zeno Durie (28), 3. Thor Dayer (26), 4. Raynaud Beke (24), 5. Céleste Belpalme (22), 6. Mathis Bruynooghe (20), 7. Kobe Schietgat (18), 8. Thor Peeters (16), 9. Lars De Clerck (14), 10. Mattijs Soetaert (12), 11. Ward Desimpelaere (10), 12. Quentin Gore (8), 13. Matti Louagie (6), 14. Briek PLasman (5), 15. Elias Van Hollebeke (5), 16. Ferre Commeene (5), 17. Stan Deram (5), 18. Cédric Sioen (5), 19. Arjen Decroo (5), 20. Stan Glorieux (5), 21. Loïc Vanlaere (5), 22. Emile Vanspeybrouck (5), 23. Toby Vandewoude (5), 24. Joren Holvoet (5), 25. Emiel Dermaut (5), 26. Lukas Coryn (5), 27. Gust Depraetere (5), 28. Miel Oreel (5), 29. Matthis Moyaert (5), 30. Menno Plancqueel (5).

DAMES JUNIOREN

Sinaai 7/5 40 dlnrs.: 1. Marieke Goossenaerts 10. Jana Van Compernolle (6) 13. Michelle Dheedene (3) 15. Paulien Naessens (1)

DAMES NIEUWELINGEN

Sinaai 7/5 35 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Shanaya Esther Schollaert (14) 3. Jilke Michielsen (13) 5. Olivia Vercruysse (11) 7. Zita Gheysens (9) 9. Yana Decruyenaere (7) 11. Hannah De Keyser (5) 14. Auke Anne (2)