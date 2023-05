Wie leidt er in WestSprint? (10)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Ronde van Bretagne (Fra) (UCI 2.2) (25/4 tot 1/5): Ramses Debruyne 72 punten (10de plaats in eerste rit, 4de in vierde rit, 11de in eindklassement), Jelle Vermoote 61 punten (13de in de eerste rit + 23ste in de vierde rit + 29ste in de zevende rit + 4de in eindklassement), Jelle Harteel 49 punten (13de in tweede rit + 13de in de derde rit + 9de in vijfde rit +16de in de zevende rit)

PK in Tiegem 30/4: 1. Michiel Nuytten (30) 2. Victor Vercouillie (28) 3. Sander Inion (26) 4. Jette Vandendriessche (24) 5. Kjell Cooman (22) 6. Brian Rigole (20) 7. Lucas Dewachter (18) 8. Bert Bolle (16) 9. Simon Van Elslander (14) 10. Niels De Clerck (12) 11. Aiden Vanderbeke (10) 12. Jakov Beirlaen (8) 13. Jordy Decottignies (6) 14. Korneel Decaestecker (5) 15. Jan Van Dyck (5) 16. Lucas Scherrens (5) 17. Dylan Botterberg (5) 18. Xander Catteeuw (5) 19. Gerben Dewinter (5) 20. Gianni Corijn (5) 21. Kenneth Verstegen (5) 22. Pieter Delannoy (5) 23. Nicholas Goossens (5) 24. Koen Lannoo (5) 25. Milan Kuypers (5) 26. Yaurick Leeknegt (5) 27. Quinten Declercq (5) 28. Wies Verdonck (5) 29. Erben Vanhie (5) 30. Jani De Coster (5)

BK tijdrijden Waregem 1/5: 1. Jonathan Vervenne 2. Robin Orins (45) 3. Victor Vercouillie (40) 13. Michiel Nuytten (10) 19. Sander Inion (7) 20. Nicholas Goossens (7) 23. Wies Verdonck (7) 28. Arno Vanhaecke (7) 29. Jan Van Dyck (7)

Eschborn-Frankfurt (UCI 1.2) 1/5: 1. Joshua Gudnitz (Deen) 9. Michiel Lambrecht (22)

Veldegem 1/5 100 dlnrs.: 1. Elias Van Breussegem 13. Milan Kuypers (3)

HEREN JUNIOREN

Harelbeke, 1.1., 29/04, 121 km, 147 dlnrs. : 1. Sente Sentjens, 16. Gauthier Servranckx (7).

Ruddervoorde, 01/05, 82 km, 97 dlnrs. : 1. Yaxano Smet, 2. Viggo Vanneste (14), 3. Gaetan Warnier (13), 5. Victor Vaneeckhoutte (11), 6. Miguel Desmet (10), 7. Dimi Van Pamel (9), 9. Matteo Vande Moortel (7), 10. Henri Naessens (6), 11. Robbe Toortelboom (5), 12. Siebe Bauwens (4), 13. Robbe Marchand (3), 14. Kenji Coenen (2).

Waregem, 01/05, BK tijdrijden, 23 km, 45 dlnrs. : 1. Duarte Marivoet, 10. Corneel Vanslembrouck (19), 12. Milan Donie (13), 14. Laurens Plancke (7), 15. Louic Boussemaere (7), 19. Viktor Vandenberghe (7), 23. Seppe Leman (7).

HEREN NIEUWELINGEN

Baliebrugge, 1stejaars, 01/05, 62 km, 53 dlnrs. : 1. Tille Vergalle (15), 5. Matteo Toortelboom (11), 6. Ludovique Boussemaere (10), 7. Thur-Emiel David (9), 8. Jonas Meulemeester (8), 9. Melvin Maddelein (7), 12. Louis Nuyens (4), 15. Kobe Moors (1).

Baliebrugge, 2dejaars, 01/05, 62 km, 40 dlnrs. : 1. Lowie Baeck, 3. Quentin Gore (13), 4. Elias Van Hollebeke (12), 5. Thor Peeters (11), 6. Cédric Deceuninck (10), 8. Ferre Commeene (8), 9. Ward Desimpelaere (7), 10. Mattijs Soetaert (6), 11. Emile Vanspeybrouck (5), 12. Gust Depraetere (4), 14. Jappe Geldhof (2), 15. Matthis Moyaert (1).

Waregem, 01/05, BK tijdrijden, 1stejaars, 12 km, 30 dlnrs. : 1. Jinze Joris, 3. René Messely (40), 9. Kyano Cottignies (22), 15. Nicolas Plancke (7), 20. Aksel Decaestecker (7), 28. Maxime Derdaele (7), 29. Alexander Dekeyser (7).

Waregem, 01/05, BK tijdrijden 2dejaars, 12 km, 41 dlnrs. : 1. Thibaut Van Damme, 7. Raynaud Beke (28), 9. Mathis Bruynooghe (22), 17. Lukas Coryn (7), 22. Arjen Decroo (7), 27. Jasper Verbrugge (7), 28. Tristan Carette (7).

DAMES JUNIOREN

PK Roeselare-De Ruiter 29/4 45 dlnrs.: 1. Hélène Hesters 3. Nanoi Van Wettere (26) 4. Laerke Expeels (24) 16. Anna Bruneel (5) 19. Paulien Naessens (5) 22. Jana Van Compernolle (5) 25. Luca Vierstraete (5) 30. Zoe Collie (5)

BK tijdrijden 1/5: 1. Luca Vierstraete (50) 10. Michelle Dheedene 19) 12. Laerke Expeels (13) 16. Anna Bruneel (7) 19. Nanoi Van Wettere (7)

DAMES NIEUWELINGEN

PK Roeselare-De Ruiter 29/4 33 dlnrs.: 1. Zita Gheysens (30) 3. Jilke Michielsen (26) 4. Shanaya Esther Schollaert (24) 6. Olivia Vercruysse (20) 16. Auke Anne (5) 17. Yana Decruyenaere (5) 21. Mara Platteeuw (5) 23. Cara Vande Moortel (5)

BK tijdrijden in Waregem eerstejaars 1/5 14 dlnrs.: 1. Lobke Beenaerts 5. Yana Decruyenaere (34) 10. Kaylee Servranckx (19)

BK tijdrijden in Waregem tweedejaars 1/5 20 dlnrs.: 1. Jilke Michielsen (50) 3. Zita Gheysens (40) 14. Auke Anne (7) 16. Mara Platteeuw (7) 17. Olivia Vercruysse (7)

Ramsel-Herstelt 1/5: 1. Lien Schampaert 3. Shanaya Esther Schollaert (13)