Wie leidt er in WestSprint? (1)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Gent-Staden, IC, 26/2, 194 dlnrs. : 1. Justin Wolf (Dui) 5. Kenneth Verstegen (22) 10. Alessio De Maere (12) 15. Sander Inion (5) 17. Victor Vercouillie (5) 29. Niels De Clerck (5)

Brussel-Opwijk U23 Road Series 26/2, 147 dlnrs.: 1. Roel van Sintmaartensdijk (Ned) 8. Robin Orins (16) 9. Gust Lootens (14) 15. Michiel Nuytten (5) 21. Alex Vandenbulcke (5) 29. Michiel Lambrecht (5)

HEREN JUNIOREN

Staden, 25/02, 75 km, 44 dlnrs. : 1. Peter Drabble, 3. Arthur Clauw (13), 6. Victor Verstraete (10), 13. Leander Vandersteene (3).

Vlamertinge, 26/02, 76 km, 56 dlnrs. : 1. Peter Drabble, 2. Lowiek Misseeuw (14), 6. Matthé De Leyn (10), 13. Milo Alleman (3), 14. Jules Verhaeghe (2).

Kuurne, 1.1., 26/02, 116 km, 150 dlnrs. : 1. Jarno Widar, 24. Lomme Van Den Meerssche (7), 25. Laurens Plancke (7).

HEREN NIEUWELINGEN

Staden, 25/02, 50 km, 78 dlnrs. : 1. Seth Jackson, 3. Raynaud Beke (13), 4. Tristan Carette (12), 5. Briek Plasman (11), 7. Jasper Verbrugge (9), 8. Aksel Decaestecker (8), 9. Lucas Vanooteghem (7), 12. Siebe Van Canneyt (4), 13. Céleste Belpalme (3), 14. Matthis Moyaert (2), 15. Melvin Maddelein (1).

DAMES JUNIOREN

Vlamertinge, 26/2, 15 dlnrs. : 1. Marieke Goossenaerts 4. Chelsey Saintobyn (12) 5. Jana Van Compernolle (11) 6. Ella Maes (10) 8. Mette Debruyne (8) 10. Zoe Collie (6) 11. Tessa Vermeersch (5)

DAMES NIEUWELINGEN

Vlamertinge, 26/03, 16 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 5. Olivia Vercruysse (11) 8. Auke Anne (8) 10. Kaylee Servranckx (6) 12. Cara Vande Moortel (4)