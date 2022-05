WestSprinter van de week: Wout Hemeryck

Wout Hemeryck kroonde zich afgelopen weekend tot provinciaal kampioen bij de tweedejaars nieuwelingen. In een sprint met zes verwees de renner uit Gits, Lomme Van den Meerssche en Corneel Vanslembrouck naar de dichtste ereplaatsen.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ja, ik vind dat ik deze erkenning verdien. Ik was door het dolle heen na de finish, want het was pas mijn eerste overwinning bij de nieuwelingen. Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Deze titel ga ik niet snel vergeten.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Er zal volgens mij weinig te doen zijn aan Xander Scheldeman. Hij is enorm sterk en is aan een constant seizoen bezig. Ik hoop mezelf in de top drie te nestelen.”

3. Met welke (wieler)dame zou je wel eens op date willen gaan?

“Lotte Kopecky. Op televisie lijkt ze super sociaal en vriendelijk. Ik denk dat we een gezellige babbel zouden hebben met elkaar.”

(IVDA)