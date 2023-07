WestSprinter van de week Miel Dekien: “Fantastisch om mijn wegseizoen in stijl af te sluiten”

Veldrijder Miel Dekien (17) heeft zijn wegseizoen afgesloten met een overwinning in Zillebeke. De renner van Cyclocross Team MJ Wood verweesMichiel Debeaussaert naar de dichtste ereplaats.

deverdiendeWestSprintervandeweek?

“Dat is aan jullie om te bepalen, maar ik vind het alleszins een mooie erkenning. Het is fantastisch om mijn wegseizoen in stijl af te sluiten.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Michiel Debeaussaert en Xander Scheldeman zijn uitstekend in vorm, maar aan Toers Poelvoorde zal er weinig te doen zijn.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Als het veldritseizoen opnieuw van start gaat, wil ik zo snel mogelijk heel wat UCI-punten sprokkelen. Daarnaast hoop ik dit jaar geselecteerd te worden voor verscheidene wereldbekerwedstrijden. Een selectie voor het WK zou de kers op de taart zijn.” (IVDA)