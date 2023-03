WestSprinter van de week Kyano Cottignies: “Dat ik nu al kan uitpakken, is fantastisch”

Kyano Cottignies won afgelopen weekend met overmacht in Ursel. De eerstejaarsnieuwling van Young Cycling Team Middelkerke degradeerde de tegenstand. Jelle Heyns, die als tweede over de streep kwam, had een achterstand van 3’41”.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Dat ik zo vroeg op het seizoen kan uitpakken, is fantastisch. Ik snap dus wel waarom ik werd gekozen. Ik hoop dit seizoen nog enkele mooie overwinningen aan mijn erelijst toe te voegen. Aan mij om hard te blijven werken.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Ik hoop natuurlijk zelf aan het langste eind te trekken, maar ook mijn ploegmaat Bas Vandenbulcke zal er dicht bij zijn. Daarnaast hou ik ook rekening met de ijzersterke Zeno Durie.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Het PK tijdrijden en het BK tijdrijden zijn mijn twee grote doelen. Ik hou van het werk tegen de klok en blink er ook in uit. Daarnaast heb ik ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix met stip aangeduid in mijn agenda.” (IVDA)