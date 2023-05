WestSprinter van de week Jilke Michielsen: “Ik wil weten waar ik op internationaal niveau sta ”

De 16-jarige Jilke Michielsen kwam als tweede over de streep in de Ronde van Vlaanderen voor meisjes nieuwelingen. Ze moest enkel de pijlsnelle Auke De Buysscher laten voorgaan.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik vind van wel. Ik ben tevreden met mijn tweede plaats in Vlaanderens Mooiste. Onderweg was ik misschien wel de sterkste van het pak, maar in de sprint stak Auke er met kop en schouders bovenuit. Ze is de verdiende winnares.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Zita Gheysens wordt mijn grootste concurrente. Ze is een erg sterk seizoen aan het afwerken. Ik hoop – net als vorig jaar – aan het langste eind te trekken, maar dat wordt geen sinecure.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Ik hoop op een selectie voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) in Slovenië. Ik wil graag weten waar ik sta op internationaal niveau. Als ik naar Slovenië zou trekken, dan kan ik wel mijn Belgische titel niet verdedigen. Dat zou jammer zijn, maar EYOF geniet mijn voorkeur.” (IVDA)