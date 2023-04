WestSprinter van de week Jasper Dejaegher: “Hopelijk blijft het niet bij die ene zege”

Jasper Dejaegher (22) schreef afgelopen weekend de Wim Hendriks Trofee op zijn naam. In het Nederlandse Koewacht ging de Gistelnaar twee renners van het Soudal-Quick.Step Devo Team vooraf.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Het is een mooie erkenning. Ik ben enorm tevreden met deze overwinning, want normaal scoor ik nooit vroeg op het seizoen. Het is eveneens mijn eerste prestigieuze zege bij de beloften.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Warre Vangheluwe is fantastisch uit de startblokken geschoten en steekt er voorlopig met kop en schouders bovenuit. Ook Robin Orins is op de afspraak. In Gent-Wevelgem reed hij een knappe koers en kwam hij als zesde over de streep.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Ik heb geen specifieke wedstrijden aangeduid, maar ik wil vooral in de iets grotere koersen finales rijden en meedingen naar de overwinning. Ik hoop dat het niet bij die ene zege blijft. Ik zal er alles aan doen om nog zoveel mogelijk te scoren.” (IVDA)