WestSprinter van de week Gaëtan Warnier: “Een derde plaats in zo’n belangrijke rit is mooi”

Gaëtan Warnier kwam als derde over de streep in de manche van de Beker van België voor junioren in Honnelles-Angreau. Een resultaat waar de 17-jarige Warnier fier op mag zijn.

1. Ben jij de verdiendeWestSprintervan de week?

“Ik denk van wel. Ik had goede benen afgelopen weekend. Het is mooi dat ik in zo’n hoog aangeschreven wedstrijd een derde plaats kon bemachtigen.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Jasper Dekien en Laurens Plancke zijn sterk aan het rondrijden. Toch hoop ik ook op het gala aanwezig te zijn.”

3. Met welke (wieler)dame zou je wel eens op date willen gaan?

“Marianne Vos. Haar palmares is fenomenaal. Op haar 35ste blijft ze een lust voor het oog.”