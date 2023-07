WestSprinter van de week Bjintse Vandenbroucke: “Zondag was ik gemotiveerder”

TweedejaarsnieuwelingBjintse Vandenbroucke trok voor eigen volk aan het langste eind. In Zwevegem hield hijde Australiër Samuel Washington af.Loïc Vanlaere mocht als derde mee op het podium.

1. Ben jijdeverdiendeWestSprintervandeweek?

“Moeilijk om te zeggen.Afgelopenzondag schreef ik een mooie wedstrijd op mijn naam, maar een dag eerder liep het allesbehalve van een leien dakje. In Moorslede-Slypskapelle had ik geen goede dag. In Zwevegem was ik misschien ook iets gemotiveerder, want mijn oudere broer zit in de organisatie.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Jasper Verbrugge is voorlopig outstanding.Ook in Moorslede-Slypskapelle was hij oppermachtig. Ik denk dat hij met twee vingers in de neus de eindzege op zak zal steken.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“In mijn woonplaats Heestert wil ik weer meedoen voor de winst.Ook Westrozebeke heb ik aangestipt. Als eerstejaarsnieuweling reed ik daar een knappe wedstrijd.” (IVDA)