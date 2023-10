Westsprinter van de week Alex Vandenbulcke (21) uit Izegem lijkt profrijp

Op basis van z’n grote regelmaat dit seizoen en zijn prestaties in de eerste etappes van de Ronde van Turkije – 26ste in de sprintersrit, 14de op een aankomst voor punchers – is vierdejaarsbelofte Alex Vandenbulcke de laatste WestSprinter. Coach Youri Bultynck laat z’n licht schijnen over z’n poulain.

1. Is Alex de verdiende WestSprinter van de week?

“Op basis van z’n regelmaat, zeker! In maart kwam Alex zwaar ten val en moest hij een maand inbinden. Na de Tour of Hellas ging het altijd beter. Tour of Leuven, een 1.1 op het WK-parcours van twee jaar geleden, sloot hij als 24ste af. Daar zat hij bij de laatste 40 en werd hij pas in het slot ingelopen.”

2. Is Alex profklaar?

“Volgens mij wel. Hij is een allrounder, zowel een voor- als nadeel. Alex spurt goed, maar is geen topsprinter. Hij klimt goed, maar is geen topklimmer. Tegenwoordig zoeken ze specialisten. Hij duwt niet de hoogste wattages, maar de lactaattesten zijn goed.”

3. Zit Alex op 1 januari 2024 in het profpeloton?

“Hij heeft contacten, maar wellicht krijgt hij pas eind oktober of begin november duidelijkheid.” (HF)