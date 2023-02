WestSprint schiet voor de 22ste keer uit de startblokken

De start van het klassieke wielervoorjaar in Vlaanderen betekent ook het begin van WestSprint 2023.

De 22ste editie van het prestigieuze regelmatigheidsklassement van De Krant van West-Vlaanderen zal ook dit jaar vijf eindlaureaten krijgen. Een vooruitblik per categorie.

Heren nieuwelingen

De moeilijkste categorie om vooraf favorieten aan te duiden, is vaak die van de nieuwelingen. Briek Plasman, uittredend West-Vlaams kampioen op de weg en knap derde in een rit van de West-Vlaanderen Cycling Tour, werd vorig seizoen tiende en beste eerstejaarsnieuweling in WestSprint. De renner van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare ging nipt ploegmaats Devlin Feys (13de) en Jasper Verbrugge (15de) vooraf. Diabetespatiënt Feys, negende op het BK tijdrijden, komt in 2023 wel uit voor het Limburgse KZLWC-Davo. Verbrugghe onderscheidde zich vooral in het lastige werk, met onder meer een mooie elfde plek in de gereputeerde klimkoers in Herbeumont. Bij de eerstejaars eindigden Kyano Cottignies, Alexander Dekeyser en Wolf Van Steenlandt, ook alle drie lid van de Jonge Renners Roeselare, in 2022 in de top 15 van het BK tijdrijden voor 14-jarige aspiranten. Cottignies behaalde brons op het BK op de weg en werd provinciaal wegkampioen. Hij komt dit seizoen uit voor Young Cycling Team Middelkerke, waar hij ploegmaat wordt van Bas Vandenbulcke, 10de op het BK op de weg.

Ook voor Nicky Cocquyt, sinds eind 2018 bondscoach van de nieuwelingen op de weg en van de nieuwelingen en junioren op de piste, is het niet eenvoudig om een topfavoriet naar voren te schuiven. “Met Xander Scheldeman, Louïc Boussemaere en Lomme Van den Meerssche stapten de betere West-Vlaamse elementen van 2022 naar de junioren over”, vertelt de Oost-Vlaming. “Elk jaar is het uitkijken naar nieuwe jongens of renners die kunnen bevestigen. De vraag op deze leeftijd is ook telkens opnieuw of de prestaties aan vroege maturiteit te danken zijn. Kortom, bij de nieuwelingen is het nog heel moeilijk te zeggen of iemand het later als prof zal maken.”

Bij de junioren is het uitkijken naar de clash tussen de eerste- en tweedejaars. Met Xander Scheldeman, eindwinnaar in 2022, Louïc Boussemaere, Wout Hemeryck, Lomme Van den Meerssche en Jenthe Verstraete maken heel wat getalenteerde nieuwelingen de overstap. Zij nemen het op tegen Belgisch kampioen veldrijden Viktor Vandenberghe, zesde en beste eerstejaarsjunior in WestSprint 2022, en regerend Belgisch kampioen op de weg Gauthier Servranckx. “Ik ben benieuwd hoe Xander Scheldeman de lijn bij de junioren zal doortrekken”, vertelt Nicky Cocquyt, bondscoach van de nieuwelingen. “Hij reed een sterk 2022 en was vorige zomer eerste reserve voor de Europese Jeugdolympiade in Banska Bystrica. Ook van Louïc Boussemaere zagen we een heel mooi 2022, terwijl ik me van Lomme Van den Meerssche een lange solo in de Topcompetitie herinner. Lomme is een kloeke jongen, maar tijdens de Ardennentweedaagse in Sankt-Vith reed hij vlotjes mee.”

Carlo Bomans, bondscoach van de Belgische junioren, geeft aan dat Boussemaere en Scheldeman deel uitmaken van de opvolgingskern van Belgian Cycling. “Zij worden van nabij door ons opgevolgd wat betreft tests en trainingen. Dat betekent echter niet dat andere jongens niet in aanmerking komen. Dat zal dit seizoen uitwijzen. Niet alleen uitslagen, maar ook de manier van koersen, gedrevenheid en ingesteldheid zijn voor mij doorslaggevende elementen.” Van de eerstejaars van 2022 zijn Servranckx en Vandenberghe Bomans bijgebleven. “Servranckx gaf me telkens een heel goeie indruk. Hij wil altijd koersen en komt op een selectief parcours tot zijn recht. Dat stemt me tevreden. Hij is zeker iemand die we in het oog zullen houden. Ook Vandenberghe presteerde verre van onaardig.”

Rik Devoogdt, die als ploegleider van een juniorenploeg al het vaakst WestSprint won, schuift Xander Scheldeman naar voren. “Hij is een allrounder en zal punten sprokkelen in tijdritten, vlakke koersen en wedstrijden bergop. Met de jeugdploeg van AG2R zal hij een internationaal programma kunnen afwerken. Dat geldt ook voor Milan Donie, die vorig jaar zwaar ten val kwam in Aubel-Thimister. Hij rijdt goed bergop. Daarnaast verwacht ik veel van Jenthe Verstraete, die bergop zal ontbolsteren. Je wint niet zomaar een internationale tweedaagse in Luxemburg en de puntentrui in de Franse Tour de l’Aisne. Ja, de eerstejaars zijn volgens mij sterker dan de tweedejaars. Oké, Servranckx presteerde goed in mei en juni, maar voor de rest liep het minder. Om WestSprint te kunnen winnen, moet je een volledig seizoen op niveau rijden.”

Devoogdt schuift nog een reeks namen naar voren. “Boussemaere uiteraard, maar ook Hemeryck, Matthé De Leyn en Gaetan Warnier. Vergeet ook zeker Lowiek Misseeuw niet uit het oog. Laurens Plancke, Arne Desimpelaere, Viggo Van Neste, Viktor Vaneeckhoutte en Henri Naessens mogen mij verrassen.” Devoogdt houdt de West-Vlaamse voetjes wel op de grond. “Als ik naar deze juniorenlichting kijk, zie ik vooral jongens als Steffen De Schuyteneer, Sente Sentjens en Jarno Widar. Vanuit onze provincie zal alleen Scheldeman een woordje kunnen meespreken, vrees ik.”

U had het kunnen raden: Alec Segaert is topfavoriet om zichzelf op te volgen bij de beloften en kan ook recordhouder worden met vier eindzeges. “Sowieso is Alec de topfavoriet”, vindt Wesley Van Speybrouck, zijn ploegleider bij Lotto-Dstny Development Team. “Ik was er vorig weekend bij in de Haut-Var, waar Alec zijn seizoen tussen de profs begon. Het parcours was net iets te lastig voor Alec, die vooral voor kopman Lennert Van Eetvelt moest werken. Alec is zich heel bewust van zijn doelen, samen met zijn broer Loïc. Die twee weten waarmee ze bezig zijn.” Wim Feys, ploegleider bij EFC-L&R-Van Mossel, knikt. “Alec Segaert is de vaandeldrager bij de beloften. In Lombardije heeft hij mij vorig jaar verrast. Dat hij op dat parcours kon winnen, vond ik straf. Die dag heeft hij bewezen dat hij wel heel veel mogelijkheden heeft.”

Van Speybroeck verwacht ook dat Jelle Harteel bij Lotto Dstny vaker voor zichzelf zal mogen rijden. “Vorig seizoen reed Jelle als eerstejaars veel in dienst. In de Triptyque des Monts et Châteaux zette hij de hele dag zijn ploegmaats uit de wind. Dat kan hij en dat zal Jelle later nog van pas komen in het klassieke werk. In wedstrijden zoals het Circuit des Ardennes en de Triptyque Ardennais zal hij zijn ding doen.” Feys knikt. “Als Jelle weer een stap zet, verwacht ik dat hij prof zal worden. Ook op lichamelijk vlak is er bij hem nog marge, zie ik. Bovendien hoor ik dat hij die typische West-Vlaamse mentaliteit heeft: niet plooien, maar rijden. Dat is positief.” Feys vindt dat renners als Warre Vangheluwe, Jelle Vermoote en Ramses Debruyne zich vorig seizoen al profwaardig toonden. Ook Robin Orins liet zich opmerken. “Vooral Warre had zeker die kans moeten krijgen, vind ik. Zijn BK op de weg was straf. Daar was hij met voorsprong de sterkste in koers.”

Feys kijkt ook uit naar zijn eigen renners. “In 2022 presteerde Michiel Nuytten al heel regelmatig. Michiel heeft deze winter opnieuw een stap gezet. Hij is bezig met zijn sport en heeft de juiste ingesteldheid. Daarnaast hoop ik dat Kenneth Verstegen, Sander Inion, Victor Vercouillie en Jan Van Dijk in de top tien kunnen eindigen.” Voor Feys is het voorts uitkijken naar wat zijn drie eerstejaars kunnen: Niels De Clerck, in 2022 winnaar bij de junioren, Bert Bolle en Arno Vanhaecke. “Er zit nog veel progressie in die jongens. Bij de nieuwelingen was er nog geen sprake van hen.”

Van Speybroeck is dan weer benieuwd naar Alex Vandenbulcke. “Als junior vond ik hem heel sterk, maar daarna kende hij twee moeilijke jaren. Vorig seizoen was hij helemaal terug. Als Alex nog een stap zet, zal hij het onze ploeg een paar keer moeilijk maken.” Feys twijfelt. “Ik zou niet voor Tarteletto-Isorex gekozen hebben. Voor een belofte is dat niet de beste ploeg.”

WestSprint heeft mooie damesjaren achter de rug met Shari Bossuyt, Marith Vanhove en Lani Wittevrongel. Dat beseft ook bondscoach Ludwig Willems. “Het is leuk om te zien hoe Shari evolueert, want zij is een typisch voorbeeld van een meisje dat het volledige traject vanaf de aspiranten doorliep en weg en piste altijd is blijven combineren. Een combinatie die we vanuit Belgian Cycling aanmoedigen en blijven aanmoedigen. De overstap van junioren naar elite is, bij gebrek aan een beloftecategorie, zo lastig dat veel dames tussen 18 en 20 jaar ontmoedigd afhaken. Net daarom is het belangrijk dat ze op de piste rijden en zo af en toe toch succeservaringen blijven hebben. Shari heeft dat uitstekend gedaan en ook Marith en Lani doen dat prima.”

Bij de dames junioren wordt een strijd verwacht tussen drie eerstejaars: Michelle Dheedene, Nanoi Van Wettere en Luca Vierstraete. Die laatste, Belgisch kampioene tijdrijden bij de nieuwelingen in 2022, maakt deel uit van de opvolgingskern van Belgian Cycling. “Vooral haar capaciteiten als tijdrijdster springen in het oog”, vertelt Willems. “Als federatie proberen we haar daarin zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. In Luca zit een grote motor, al zien we bij dat type rensters dikwijls dat ze het moeilijk hebben om hun weg in een peloton te vinden. Daarin kan ook Luca nog groeien, maar het mag niet verlammend werken. Ze moet haar tijd nemen.” Bij de tweedejaars is het uitkijken naar Chelsey Saintobijn en Anna Bruneel, de nummers drie en vier van WestSprint 2022.

Bij de dames nieuwelingen lijkt een titanenstrijd tussen Jilke Michielsen en Zita Gheysens, vorig seizoen als eerstejaars al nummers één en twee, in de maak. Leuk weetje: de twee zijn klasgenotes op de Topsportschool in Gent. Vorig jaar won Michielsen, een ingeweken Antwerpse, maar deze winter was het Gheysens die op de Belgische pistekampioenschappen vier keer op het podium stond. “Jilke en Zita steken erbovenuit, maar het is afwachten hoe ze de volgende stap zullen verteren”, legt Willems uit. “Ik volg het op, maar pas bij de junioren kijken we of we hen in de kern kunnen opnemen. Wat we bij de nieuwelingen wel al doen, is onze betere rensters af en toe samen laten trainen. Ze worden niet sterker door regionale wedstrijdjes in België te rijden, wel door elkaar pijn te doen en op die manier elkaars niveau omhoog te krikken.”

Bij de eerstejaars is het uitkijken naar Lisa Maes, die in 2022 als 14-jarige aspirante West-Vlaams wegkampioene werd en op het BK op de weg deel uitmaakte van de kopgroep van zeven. Yana Decruyenaere werd dan weer achtste op het BK tijdrijden.