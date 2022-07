West-Vlaanderen Cycling Tour van 18 tot en met 21 augustus: Nu ook met individuele tijdrit voor nieuwelingen

De twee voorbije coronaseizoenen hebben een klein slagveld aangericht in koersland. Een aantal wedstrijden moesten door lockdowns en andere onzekerheden geannuleerd worden en kregen erna geen vervolg. De enige Belgische rittenkoers voor nieuwelingen, de West-Vlaanderen Cycling Tour, weet wel stand te houden en kent dit jaar haar dertiende editie.

“We zijn met onze Cycling Tour begonnen in 2009 en hebben enkel in 2020 niet kunnen organiseren”, begint persverantwoordelijke Eddy Lagae zijn uitleg. “Lockdowns, onzekerheid over de deelnemende ploegen en onzekerheid over de sponsors – je kon ze niet zomaar gaan bezoeken met de vraag om te steunen – deden ons besluiten dat afgelasten de enige optie was. Gelukkig hebben we vorig jaar een min of meer normale editie kunnen rijden met publiek, mits enkele kleinere maatregelen. Een aantal sponsors van weleer waren er toen niet meer bij, maar dat had niets met corona te maken. We wisten het immers al op voorhand. We zijn als bestuur heel fier dat we al voor de dertiende keer een rittenkoers kunnen geven, op dit moment de enige voor nieuwelingen in ons land”, aldus Eddy.

“Bij de eerste editie waren er drie truien te winnen: de gele, groene en witte trui. Gelijkaardig aan de truien in de Tour de France. In 2015 is daar een rode rushestrui bij gekomen en de afgelopen twee edities hadden we zelfs nog een blauwe combinétrui. Dat klassement gaat er dit jaar weer uit, maar de blauwe trui blijft wel in het peloton als leider van het algemene klassement. Dat ging samen met het wegvallen van Experza als sponsor van de gele trui en verzekeringskantoor Geert Verbrugge dat dit klassement wilde overnemen als het met de blauwe trui gepaard ging. Er zullen dus vier klassementen zijn met evenveel leiderstruien”, vertelt Eddy. “Het algemene klassement, waarvan de leider de blauwe trui draagt, wordt gesponsord door kantoor Verbrugge (verzekeringen, beleggingen en beheer). De groene trui (puntenklassement) draagt de reclame van Kunstgrascentrum West-Vlaanderen (net zoals de groene trui er in de Ronde van Frankrijk kwam doordat die gesponsord was door een grasmaaierfabrikant, red.) en op de rode rushestrui prijkt het logo van kledijfabrikant Vermarc Sport. Vier kleinere sponsors leggen samen voor de witte jongerentrui: brasserie De Symphonie (Harelbeke), Alpro, Europort interieurbouw (Lauwe) en café d’Oude Pekkerij (Meulebeke).”

Vier etappes

De West-Vlaanderen Cycling Tour bestaat dit jaar uit vier etappes, van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus. De openingsrit op donderdag wordt verreden in Bellegem, op vrijdag is er een rit op de Paanders in Meulebeke, op zaterdag een individuele tijdrit in Stasegem en op zondag zijn ze te gast in Rekkem voor de finalerit. U leest het goed: een individuele tijdrit op dag drie. Niet alleen vindt de organisatie dat een serieuze meerwaarde, het is ook een reglementaire verplichting van de wielerbond om in een vierdaagse voor nieuwelingen een dag uit te trekken voor een tijdrit (individueel of ploegentijdrit). Naar jaarlijkse gewoonte verschijnen er 24 ploegen van 5 renners aan de start. “Daarbij horen drie buitenlandse ploegen (ook dat is het reglementaire maximum): het Nederlandse Willebrord Wil Vooruit, Phenix Team uit Frankrijk en ASD Team uit Italië. Daarnaast uiteraard een hele waslijst aan Belgische ploegen. Jammer genoeg hebben we ook weer heel wat ploegen moeten teleurstellen. Er waren zo’n 40 kandidaturen voor slechts 24 plaatsen, dus we moeten helaas selecteren. Meestal op basis van prestaties uit de vorige jaren.” (Robin Rosseeuw)