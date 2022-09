Wannes Dewulf hoopt op een betere gezondheid: “Als dit opgelost is, wordt 2023 mijn jaar”

Het eerste beloftenjaar van Wannes Dewulf is niet verlopen zoals hij het zelf had gewild. Problemen met de spijsvertering dwongen hem in de zomer zes weken langs de kant te blijven. Hij hoopt de oplossing te hebben gevonden.

Na Pérenchies op 24 juli besefte Dewulf dat verder aanmodderen geen zin had. “Een paar dagen voordien had ik de kermiskoers in Westrozebeke gereden en had ik last van mijn buik”, blikt de pion van EFC-L&R-AGS terug. “In die 1.2-wedstrijd in Noord-Frankrijk ondervond ik nog meer hinder. Onderzoeken drongen zich op. Daaruit is gebleken dat ik heel moeilijk vezels verteer. Twee weken terug werd me een mogelijke oplossing aangereikt. Door een enzym aan mijn maaltijden toe te voegen voel ik beterschap.”

Dewulf hervatte in de kermiskoers in Eernegem en werkte vorige zaterdag ook de wedstrijd in Varsenare af. “Uiteraard mocht ik niet veel verwachten”, gaat Dewulf verder. “In Eernegem eindigde ik in de buik van het peloton, in Varsenare werd ik na 65 kilometer uit koers genomen. Daar werd het peloton kort na de start in waaiers getrokken. De kop van de koers zag ik nooit.”

Deze week dreef de eerstejaarsbelofte het competitieritme wat op. Woensdag reed hij de profkermiskoers in Berlare, donderdag Omloop van het Hoogserlei in Tielt, zaterdag verschijnt hij aan de start van de Memorial Daan Myngheer in Hooglede. “In het weekend van 8 en 9 oktober zal ik een laatste wedstrijd afwerken”, vertelt Dewulf. “Ik kreeg te horen dat er volgend seizoen voor mij geen plaats is bij EFC-L&R-AGS, maar met Dovy Keukens-FCC heb ik al een nieuwe ploeg. Als blijkt dat het probleem met mijn spijsvertering is opgelost, ga ik er in 2023 vol voor.”