Voor Robin Orins is provinciaal kampioenschap geen prioriteit: “Ik mik vooral op de meerdaagse wedstrijden”

Afgelopen weekend was Robin Orins aan de slag in de Triptyque des Monts et Châteaux, een zware driedaagse in Henegouwen. Dit weekend staat het provinciaal kampioenschap op het programma, al richt de tweedejaarsbelofte zijn pijlen meer op de rondes die er nog volgen dit seizoen.

Robin Orins is zijn seizoen alvast goed gestart, met een 18de stek in de Dorpenomloop van Rucphen en ook afgelopen weekend reed hij mooie resultaten in de Triptyque, een driedaagse op internationaal UCI-niveau. Met achtereenvolgens een 15de, 22ste, 10de en nogmaals 10de plaats in de ritten behaalde hij een mooie 11de stek in het algemene klassement.

“Ik denk wel dat ik de vorm heb die ik op dit moment van het jaar voor ogen heb. Honderd procent is dat nog niet, maar dat moet ook nog niet op dit moment. Maar ik wil wel het volledige seizoen in goede conditie doorkomen, en als dat lukt, zou het natuurlijk wel plezant zijn om een of andere grote vis mee te kunnen nemen.”

Zondag rijdt de Heestertnaar het provinciaal kampioenschap in Waregem, op een selectief parcours met elke ronde een passage over Nokereberg én de kasseien van de Herlegemstraat.

“Het parcours heeft alvast alles in huis om er een lastige koers van te maken, zeker als er ook wat wind staat. Nokere en de Herlegemstraat zijn op zich allebei wel goed te doen, maar na tien passages zal alles toch wel gaan doorwegen. Wat mezelf betreft: ik leef er niet bijzonder naartoe. Winnen zou natuurlijk plezant zijn, niemand gooit een kans op een provinciale titel zomaar weg, maar er zijn andere koersen die belangrijker zijn voor mij.”

Baby Giro

“Ik hoop bij de ploeg de selectie voor de Baby Giro te halen (een achtdaagse Ronde van Italië voor beloften, red). Enerzijds om met de ploeg collectieve prestaties neer te zetten, en misschien ook zelf m’n ritten eens te kunnen uitkiezen. Dat zijn de wedstrijden waarvan ik het moet hebben: rittenwedstrijden over een selectief parcours, om dicht te eindigen in het algemene klassement.”

Vorig jaar bewees de 20-jarige sportman al dat hij goed is in het rondewerk, want hij werkte de Ronde van Namen af met een knappe 5de stek in het algemene klassement. Zelf blijft hij echter bescheiden bij deze prestatie: “Ik vond het niveau in Namen niet bijzonder hoog, toch niet als je het vergelijkt met een Triptyque of Baby Giro, waar élke renner in topvorm start.”

“Hetzelfde geldt voor de Ronde van Aosta, nog zo’n koers die op mijn verlanglijstje staat”, aldus de renner van Elevate P/B Home Solution.

(RR)