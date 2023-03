Vliegende start van het seizoen voor Julie Stockman: “In de kermiskoersen ga ik voor winst”

Voor Julie Stockman uit Waregem is het nieuwe wielerseizoen weer begonnen, en we mogen gerust van een vliegende start spreken. Twee weken geleden ging ze in Brussel-Opwijk al meteen met de tweede stek aan de haal.

“Een betere start had ik me inderdaad niet kunnen inbeelden. De eerste koersen van het seizoen zijn natuurlijk altijd wat tricky, niemand weet echt wat te verwachten en daardoor bleef de koers ook redelijk gesloten. We stevenden af op een massasprint en als opkomende vrouw greep ik op een haar na naast de overwinning. Er was zelfs een fotofinish nodig, want geen van ons beiden wist wie nu effectief gewonnen had. Ik ben heel blij al zo vroeg in het seizoen zo’n mooi resultaat te kunnen neerzetten. In topvorm ben ik nog niet, dus dat geeft wel moed voor de komende weken en maanden natuurlijk.”

Vanaf dit jaar rijdt Julie voor het DD Group-Isorex-Noaqua Cycling Team. “We hebben ons deze winter goed kunnen voorbereiden en er zit een goede drive in het team. Voor de sprint in Opwijk hebben mijn ploeggenotes me perfect afgezet en we hebben ook collectief een mooie prestatie kunnen neerzetten. In elk klassement eindigen we als tweede: het individuele klassement, het knelpuntenklassement én het ploegenklassement.”

Job bij defensie

“Het is zeker een goed begin van het seizoen en ik hoop die goede lijn – die er al in zit van vorig seizoen – verder te kunnen doortrekken. Dat betekent dat ik in de kermiskoersen wel kan meedoen voor de overwinning (vorig jaar wist Julie vier keer te zegevieren, red.). In de grote koersen kan ik nog wat meer groeien en net iets beter doen dan vorig seizoen.” Dit alles combineert de Waregemse sportievelinge met haar werk als sportmonitor bij Defensie. (RRK)