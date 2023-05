Vlaams kampioenschap voor nieuwelingen in Elverdinge: “Nieuwe stap voor onze organisatie”

Volgende week maken de nieuwelingen zich op voor hun Vlaams kampioenschap. De wedstrijd vindt dit jaar plaats in Elverdinge, waar het organisatiecomité van de GP Elverdinge alles in goede banen zal leiden.

Voorzitter Kristof Sennesael is volop in de weer om de laatste hand te leggen aan de wedstrijd. Pas sinds 2019 staat hij aan het hoofd van het bestuur, maar sindsdien groeit de organisatie stelselmatig. “Toen waren we nog maar met drie bestuursleden”, weet hij. “Ik denk dat we nog altijd bij de jongste organisatoren van Vlaanderen zijn met een gemiddelde leeftijd van om en bij de dertig jaar. In 2021 organiseerden we voor het eerst een nieuwelingenkoers en vorig jaar voegden we daar nog een wedstrijd voor elite zonder contract aan toe. Eind dit jaar is het idee beginnen borrelen om ons kandidaat te stellen voor dit Vlaams kampioenschap. In november kregen we het heugelijke nieuws dat de wedstrijd naar Elverdinge kwam.”

De omkadering van deze wedstrijd is voor de organisatoren een nieuwe en grotere uitdaging dan voorheen. “Vooral qua logistiek komt er nu meer bij kijken. Het is zeker een nieuwe stap voor ons en we kijken ernaar uit om de renners te ontvangen.” En die renners zakken op donderdag 18 mei massaal af naar Elverdinge. “Momenteel zijn er 79 deelnemers bij de eerstejaars en 113 bij de tweedejaars. Sowieso komen daar op het laatste moment nog renners bij.”

Het parcours is ook aangepast naar de noden van de wedstrijd. “Ik denk wel dat we nu een mooie afwisseling hebben van brede en kleine banen waar de wind zijn rol kan spelen. In de laatste kilometer hebben we het oorspronkelijke traject gewijzigd. Het draaien en keren laten we achterwege en we zetten daar volop in op veiligheid. Voor ons, organisatoren, is dat uiteraard het belangrijkste. Een mooie, maar vooral veilige koers waar de renners zich volledig op kunnen geven”, besluit Kristof Sennesael. (LR/RLa)