Vijfde Memorial Daan Myngheer: “Misschien ooit een interclub”

De Memorial Daan Myngheer is zaterdag al aan haar vijfde editie toe. Deze wedstrijd ter nagedachtenis van de renner die in maart 2016 overleed, wordt net als vorig jaar in het najaar gereden en telt dit keer extra kilometers.

“Bewust geven we een 1.12 A-wedstrijd”, verduidelijkt Ivo Myngheer, vader van de overleden renner. “Zodat ook renners van continentale teams kunnen meedoen. We trokken de afstand een beetje op. Stapje per stapje proberen we een betere koers te organiseren. Wie weet wordt de Memorial Daan Myngheer ooit een interclub. Daarvoor zijn natuurlijk extra financiële middelen nodig. Die we nu nog niet hebben.”

Bij de eerste drie edities was de organisatie in handen van Wielerclub De IJzerzonen en werd de Memorial in het voorjaar gereden. Klimkoers Hooglede nam de wedstrijd vorig jaar over en verhoogt de lastigheidsgraad. “In totaal moeten de deelnemers iets meer dan duizend hoogtemeters overbruggen”, weet Ivo Myngheer. “Voor dit klassement trokken we 150 euro uit, te verdelen over drie renners.”

Vorig jaar stonden 107 renners aan de start. Arno Claeys won. Voor de vijfde editie schreven vooraf circa honderd eliterenners zonder contract en beloften in. Een jaar geleden stonden Tom Timmermans en Maarten Verheyen, respectievelijk nationaal kampioen bij de elite zonder contract en beloften, in hun driekleur aan de start. Hun opvolgers Vince Gerits en Jarne Van de Paar zijn uiteraard welkom. “We voorzien een kleinigheid voor hen”, aldus Myngheer. “Net als vorig jaar passeren de renners aan het kerkhof waar Daan ligt, aan het ouderlijke huis en aan het huis van z’n grootouders.”

Zaterdag 1 oktober in Hooglede om 14 uur: Memorial Daan Myngheer, 18 ronden, 133 km.