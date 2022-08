Viggo Van Neste: “Terug van weggeweest”

Eerstejaarsjunior Viggo Van Neste is opnieuw aan het koersen. Hij stond twee maanden aan de kant. Zevende in Torhout, veertiende in Bekegem, zesde in Loppem: in het kermiscircuit probeert hij koersritme op te doen.

Viggo Van Neste heeft dit seizoen nog niet zot veel wedstrijddagen achter de rug. Hij begon al met vertraging aan de competitie en bleef wat op de sukkel. “Ik ben terug van weggeweest”, glundert de pion van EFC-L&R-AGS. “In het eerste deel van het seizoen maakte ik na een wedstrijd of na een zware training altijd koorts. Zo kon ik mijn conditie nooit opbouwen. Half juni koerste ik in Passendale. Nadien kreeg ik weer koorts. Daarna ben ik echt beginnen te zoeken wat er scheelt. Dokters dachten eerst aan een griep of aan een coronabesmetting. Na een grondig onderzoek kreeg ik een juiste diagnose: een virus op de longen. Een eerste antibioticakuur leverde nog niet het gewenste resultaat op. Dus moest ik nog een tweede kuur volgen. Ik denk dat ik op de goede weg ben. Nadat ik eerst een maand niet op de fiets zat en in totaal twee maanden uit competitie bleef.”

Keizer der Junioren

Voorlopig beperkt Van Neste zich tot koersen rond de kerktoren. Eind deze maand trekt hij naar het Bretoense Plouay. Zaterdag 27 augustus staat de Grand Prix de Plouay, voor het eerst een UCI-koers categorie 1.1, op de internationale kalender. Een wedstrijd over elf ronden van 11,7 kilometer, daags voor de World Tourkoers Bretagne Classic. “Met 1.800 hoogtemeters. Dat wordt stevige kost. Ik denk dat ik komend weekeinde nog een kermiskoers zal rijden, volgende maandag het criterium in Torhout. Plouay wordt mijn eerste koers met de club. Ik hoop volgende maand de selectie voor de tweedaagse Keizer der Junioren te halen.”