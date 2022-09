Victor Vercouillie is WestSprinter van de week: “Ik droom van het zegegebaar”

Victor Vercouillie reed een sterke Flanders Tomorrow Tour en finishte de Memorial Igor Decraene als derde, waar Alec Segaert won.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik denk van wel. Ik had gehoopt om een toptienplaats uit de brand te slepen in de Memorial Igor Decraene, maar van een derde stek had ik nooit durven dromen.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Alec Segaert. Hij is gewoon een klasse beter dan de rest. Op het WK in Wollongong zie ik hem wereldkampioen worden in het werk tegen de klok. Ook Alex Vandenbulcke gooit de laatste tijd hoge ogen. Zijn derde plaats op het BK was een knappe prestatie. Ik ben tevreden over mijn seizoen, maar ik hoop dit jaar een keer het zegegebaar te maken.”

3. Met welke (wieler)dame wil je wel eens op date?

“Ik ben al vier jaar samen met mijn vriendin en ga dus graag met haar op date.”