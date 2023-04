Victor Vercouillie is WestSprinter van de week: “Eén zwaluw maakt de lente niet”

Victor Vercouillie (20) kroonde zich tot provinciaal kampioen tijdrijden in Ruddervoorde-Baliebrugge. Hij verwees Robin Orins en Gaëtan Verleyen naar de dichtste ereplaatsen.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik vind van wel, maar één zwaluw maakt natuurlijk de lente niet. Het provinciaal kampioenschap tijdrijden was wel een groot doel. Ik heb er hard naar toegewerkt door afgelopen maanden veel op de tijdritfiets te zitten. Het podium was het doel, maar natuurlijk is het fantastisch om uiteindelijk de snelste tijd neer te zetten.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Warre Vangheluwe en Ramses Debruyne zijn voor mij de twee grote topfavorieten. Ramses was afgelopen weekend nog knap vierde in Luik-Bastenaken-Luik.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Ik wil vooral uitblinken in het werk tegen de klok, maar ook de U23 Road Series staat hoog op mijn verlanglijstje. Ik hoop een mooi klassement bij elkaar te rijden.” (IVDA)