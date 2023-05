Victor Vaneeckhoutte is WestSprinter van de week: “Ik heb mezelf echt verbaasd”

De 17-jarige Victor Vaneeckhoutte kwam als tweede over de streep in Luik-Bastenaken-Luik voor junioren. Hij moest enkel de Brit Tomos Pattinson laten voorgaan. Een andere West-Vlaming, Milan Donie, mocht als derde mee op het podium.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Dat denk ik wel. Tweede worden in Luik-Bastenaken-Luik maak je niet iedere dag mee. Ik heb mezelf echt verbaasd. Op de laatste beklimming van de dag voelde ik mij ijzersterk. Het is jammer dat Pattinson sneller was in de sprint, maar hij is de verdiende winnaar.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Milan Donie liet in Luik-Bastenaken-Luik zien dat hij weer helemaal de oude is. Het zou leuk zijn mocht ik ook hoog kunnen eindigen. Het is aan mij om te blijven presteren.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Ik hoop een etappe te kunnen winnen in de Valromey Tour. Daarnaast wil ik ook in de Nations Cup-wedstrijden meestrijden voor de overwinning.” (IVDA)