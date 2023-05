Vicekampioen tijdrijden Thomas van Dijk naar Veldegem: “Ik voel dat ik stilaan sterker word”

Thomas van Dijk (12), regerend Belgisch omniumkampioen en vicekampioen tijdrijden, trekt zondag naar de aspirantenproeven in Veldegem. Hij verwacht dat z’n Isorex-ploegmaat Wannes Descan een gooi doet naar de zege.

Het aspirantenseizoen is intussen goed op gang gekomen. Vorige zondag trok Thomas Van Dijk naar Heestert. Daar kwam hij twaalf maanden geleden ten val. Jammer genoeg herhaalde die geschiedenis zich en kwam hij opnieuw ten val. Het gaatje met het peloton kreeg hij na die tegenslag niet meer dicht. In Veldegem probeert hij weer een rol van betekenis te spelen.

“Ik heb er al twee jaar op rij gereden”, blikt Van Dijk verder. “Een mooi parcours. Als er wind staat kan het lastig worden. Dit jaar heb ik op de weg nog niet zo goed gereden. Eén keer werd ik derde, de andere malen zesde en zevende. Ik voel wel dat ik stilaan sterker word. Dat hoop ik nu snel eens te laten zien in een wedstrijd.”

Overstap

Zoals elke aspirant kijkt Thomas van Dijk uit naar de kampioenschappen. “En naar de driedaagse van West-Vlaanderen en die van Limburg”, gaat de U13-renner verder. “In mijn leeftijdscategorie zijn Miel Heuninck, Brent Biesbroeck en Wannes Descan de betere renners. Inderdaad, ik ben tijdens de transferperiode overgestapt van Noordzeemeeuw naar Isorex. Daar is de werking voor aspiranten wat ruimer. Franco Heyse vroeg om naar de Gaverse ploeg over te stappen.”

Extra uitdaging nodig

Thomas van Dijk – z’n vader is een orthopedisch chirurg met Nederlandse roots – is ook een goeie student. Aan het Sint-Andreasinstituut volgt hij de richting Latijn-CLIL. “Ik krijg geschiedenis en aardrijkskunde in het Frans”, vertelt de jonge renner. “Op school vonden ze dat ik een extra uitdaging nodig had”, besluit de jonge renner. (HF)