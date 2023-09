Verzorger Peter De Smet doet niet aan transfers

Peter De Smet (54) ging op 1 januari 1995 aan de slag als verzorger bij Vlaanderen 2002-Eddy Merckx, voorloper van het huidige pro-continentale Team Flanders-Baloise. Over enkele maanden begint ‘Smetje’ aan zijn dertigste jaar bij de profploeg. Er is een parelen jubileum in de maak.

Zo’n lange periode als verzorger bij hetzelfde team: in de wielrennerij is dat uniek. Onder verzorgers en mecaniciens zijn er op het einde van elk wegseizoen vrij veel transfers tussen de verschillende teams. Daar doet Peter De Smet niet aan mee. Bij de Vlaamse opleidingsploeg is hij intussen een meubelstuk met erg grote verantwoordelijkheid.

Gevulde dagen

“Mijn dagen zijn goed gevuld”, verduidelijkt Smetje. “Is er geen koers, dan ben ik aan de slag in de service-course in Waregem. Daar valt altijd wel iets te doen. Zoals de vrachtwagen laden voor een wedstrijd of met onze voertuigen naar de keuring gaan. Om maar een paar zaken te noemen. Rijden we een wedstrijd, dan ben ik ’s morgens vroeg uit de veren. Om allerlei zaken klaar te zetten voor zowel renners als ploegleiders. Dat gaat van eten klaarzetten voor iedereen over drinkbussen klaarmaken tot eten klaarmaken voor na de etappe als we in een rittenkoers zitten. Dat eten, vooral rijst en pasta, moet je een beetje proberen variëren. Het mag niet altijd hetzelfde zijn.”

Smetje, momenteel aan de slag in de Ronde van Luxemburg, was recent in de Ronde van Groot-Brittannië. “Dat doe ik niet vaak, maar daar heb ik de hotels voor mijn rekening genomen”, gaat hij verder. “Bij de ploeg sta ik ook in voor de diverse aankopen. Het wegseizoen loopt op haar einde. Toch neem ik pas vakantie zodra alle bestellingen voor volgend seizoen de deur uit zijn.”

Nieuwkomers

Ook een taak van Peter De Smet is de nieuwkomers van het team wegwijs maken. Zo zullen de vijf nieuwe gezichten voor 2024 – Lars Craps, Victor Vercouillie, Dylan Vandenstorme, Jasper Dejaegher en Siebe Deweirdt – volgende week langskomen om kledij te passen. Vermoedelijk blijft het bij Team Flanders-Baloise bij deze vijf neoprofs. Tenzij na Vito Braet (Intermarché-Circus-Wanty) en Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) nog iemand vertrekt. (HF)