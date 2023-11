Veldrijder Miel Oreel: “Slijk ligt me het best”

Eerstejaarsjunior Miel Oreel mag terugblikken op een prima start van zijn veldritwinter. De vele regenval en de modderige omlopen zijn alvast geen nadeel voor de 16-jarige Alveringemnaar.

“Het gaat tot nu toe redelijk goed”, vertelt Miel Oreel. “Als eerstejaars heb ik redelijk mijn plaats gevonden tussen de tweedejaarsjuniors. Het niveau ligt wel hoger, maar de langere crossen zijn niet in mijn nadeel. Ik kan aan een constant tempo rijden, waardoor ik op het laatste veel kan opschuiven. De meesten blazen zich in het begin al helemaal op.”

In Zolder en Ardooie ploeterde de renner van Cyclocross Team MJ Wood zelfs al naar een achtste plaats. “Dat waren ook mijn beste wedstrijden. Vooral Ardooie was wel een tof parcours. Echt iets voor mij: veel slijk. (lacht) Dat ligt me het best. Er kwam daar ook wel een beetje techniek en vooral veel lopen aan te pas.”

De 16-jarige crosser mocht zich ook al meermaals meten met toppers uit binnen- en buitenland. Op de Koppenberg leverde dat bijvoorbeeld een verdienstelijke 24ste plaats op. “Dat was ook wel een tof parcours, maar ook het zwaarste parcours dat ik ooit gedaan heb. Vier of vijf keer die Koppenberg op en voor de rest ook veel lopen en stoempen. Er werd niet voor niets gezegd dat het de zwaarste editie ooit was.” Op Wapenstilstand ging het Oreel in Niel wat minder voor de wind. “Op dat technisch parcours ben ik veel gevallen en heb ik veel fouten gemaakt. In die steile afdaling konden wij nog rijden, maar ik viel bijvoorbeeld op die schuine kant na de materiaalpost.”

Meer power

De Belgische kampioen MTB Streetrace trekt dit weekend naar Frankrijk en komt binnenkort ook in Kortrijk aan de start. Het BK veldrijden in Meulebeke en de thuiscross in Koksijde staan uiteraard rood aangekruist in de agenda. “Ik wil gewoon in elke wedstrijd zo goed mogelijk presteren. Voor de rest wil ik ook meer power krijgen, maar da’s moeilijk. Ik probeer er wel op te trainen, maar zoiets gaat niet in één, twee, drie natuurlijk.” (AC)