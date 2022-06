Valerie Demey trekt met Liv Racing op hoogtestage: “Dit jaar wedstrijd winnen is een persoonlijk doel”

Lotte Kopecky zette de stap naar de wereldtop. Zeges in Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen bevestigen dat. Valerie Demey zag dit graag gebeuren en merkt dat ook andere Belgische rensters hun niveau optrekken.

Zondag staat de Omloop van de Westhoek, een 1.1-wedstrijd voor vrouwen, op de kalender. Valerie Demey ontbreekt in haar eigen gouw. Sedert vorige week is ze op hoogtestage in Livigno, een initiatief van haar team.

“Thuis heb ik al in een hoogtetent geslapen, maar dit is mijn eerste echte hoogtestage”, vertelt de 28-jarige renster van Liv Racing Xstra. “Had ik effect van die hoogtetent? Moeilijk te zeggen. Vorig jaar zette ik een stapje vooruit. Misschien heeft slapen in die hoogtetent mij iets bijgebracht. Vroeger waren rensters die op hoogte trainden een uitzondering. Nu ben je een uitzondering als je het niet doet.”

Dus greep Valerie de kans die haar Nederlandse ploeg bood. Van Livigno reist ze rechtstreeks door naar de start van de Ronde van Zwitserland op 18 juni. Na deze vierdaagse rittenkoers komt ze naar huis om op 26 juni in Middelkerke het nationaal wegkampioenschap te rijden, waar ze haar vroegere ploeggenote Lotte Kopecky de driekleur probeert te ontfutselen.

Algemeen niveau van de Belgische rensters is gestegen

“Niet evident, want Lotte is intussen een wereldtopper”, beseft Valerie. “Ik heb de indruk dat het algemeen niveau van de Belgische rensters gestegen is. In Gent-Wevelgem haalden we met drie de top twintig: Lotte Kopecky vierde, Sanne Cant elfde, ik dertiende. Was dat enkele jaren geleden in een proef van de World Tour gebeurd, dan zou iedereen dat fantastisch gevonden hebben.”

Top drie in België

Valerie beweert dat ze zich ook optrekt aan de successen van Lotte Kopecky, vaandeldrager van het Belgisch vrouwenwielrennen. Na de transfer van de Belgische kampioene van Liv Racing naar SD Worx krijgt de naar Mol uitgeweken Oostkampse meer vrijheid in de topklassiekers die ze afwerkt.

“Ik heb zelf ook een stap gezet”, benadrukt ze. “Denk dat ik mag zeggen dat ik in eigen land tot de top drie behoor. Dit voorjaar reed ik de finale van Gent-Wevelgem en heb ik zowel in de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix offensief gekoerst. Dit jaar een wedstrijd winnen is een persoonlijk doel. Dat zal geen koers uit de World Tour zijn, een 1.1 moet me wel lukken als alle puzzelstukken goed vallen. In Dwars door het Hageland had ik een kans, maar lukte het niet. Anderzijds, mij laten zien in Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix voelt een beetje als een overwinning.”

Valerie is van oordeel dat bondscoach Ludwig Willems in staat moet zijn om een sterk team naar de internationale kampioenschappen te sturen. Een ploeg die als één blok achter Lotte Kopecky staat. “Zoals vorig jaar in de Ronde van Thüringen”, verwijst Valerie Demey naar de tweede plaats van Kopecky na Lucinda Brand. “Toen hebben we met de hele nationale ploeg in dienst gereden van Lotte, hebben we gecontroleerd, vluchters teruggepakt, enzovoort. Akkoord, Thüringen is geen World Tour noch wereldkampioenschap, toch was het deelnemersveld heel internationaal.”

Sanne Cant

“Voor zowel EK als WK kunnen we een hele goeie Belgische selectie vormen. Met Shari Bossuyt, Julie De Wilde, mezelf, Jesse Vandenbulcke die aan het komen is, maar jammer genoeg dit voorjaar veel pech kende, Julie Vandevelde die bergop altijd haar mannetje staat. Persoonlijk vind ik Sanne Cant een hele goeie wegrenster. In elk geval heb ik bij de samenstelling van mijn programma rekening gehouden met zowel het EK in München half augustus als het WK in Australië eind september.”