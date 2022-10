Vader Thierry en zoon Quinten Declercq straks in hetzelfde peloton

Vader en zoon in hetzelfde amateurpeloton! Quinten Declercq (18) stapt over van de junioren naar de beloften. Vader Thierry (47) vraagt weer een vergunning elite 2 aan. Het clubkampioenschap in Deerlijk of de kermiskoers in Maldegem-Kleit wordt voor de renners van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen de eerste wedstrijd in hetzelfde peloton.

“Negentig procent zeker dat ik weer een vergunning als elite zonder contract neem”, vertelt Thierry Declercq, die in het voorbije seizoen bij de nevenbonden negen keer won. “Ik wil Quintens eerste stappen in het amateurpeloton van dichtbij meemaken. We gaan elkaar steunen en oppeppen als het nodig is.”

Tijdens de zomer werkte Thierry al enkele wedstrijden bij de elite zonder contract af. Onder meer vorige week maandag in Petegem, maar eerder ook in Wakken, Zonnebeke en Izegem. “Ze rijden er mij niet af”, glundert hij. “Toen ik overstapte van de elite zonder contract naar de nevenbonden, won ik meteen dertig koersen. Daarna volgden twee coronajaren en won ik minder. Ook omdat ik meer bezig ben met Quinten. Als mijn ma met hem naar een koers is, en ik rijd ergens anders, dan is mijn focus op mijn wedstrijd wat minder.”

Bij de elite zonder contract won Thierry 78 wedstrijden. “Quinten is een beetje hetzelfde type renner. Op zijn leeftijd staat hij wel wat verder. Bij de junioren werd ik eraf gereden, waardoor ik bij de nevenbonden ging koersen en pas op mijn 25ste de stap naar de elite zonder contract zette. In zijn tweede seizoen bij de junioren kende Quinten veel pech. Door een voedselvergiftiging stond hij twee maanden langs de kant. Daarna raakten we allebei besmet met corona. En in de koers op de Zilverberg kwam hij zwaar ten val, waardoor hij weer enkele weken verloor.”