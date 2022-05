Tweedejaarsnieuweling Milan Vantomme mikt op top vijf in provinciaal kampioenschap: “Ik wil WestSprint-klassement verbeteren”

Milan Vantomme, tweedejaarsnieuweling bij EFC-L&R-AGS, trekt niet zonder ambitie naar het West-Vlaams kampioenschap in Adinkerke. Ook omdat de renner uit Hooglede, die deze week 16 jaar werd, zijn klassement in WestSprint wil verbeteren. Hij zakte naar plaats 14.

“Ik deed niet mee aan het provinciaal kampioenschap tijdrijden waardoor ik in de tussenstand van WestSprint wat ben weggezakt”, vertelt Milan Vantomme. “In dat klassement zo dicht mogelijk eindigen is toch een ambitie dit jaar. Rond de top vijf is het doel. Daarvoor heb ik in het PK een goed resultaat nodig.”

“Ik ga zaterdag voor de top vijf en als het kan voor een plaats op het podium. Ik ben redelijk goed in vorm. Zondag werd ik in Erwetegem veertiende. Daar ging het vrij goed. Een week eerder in Ledegem had ik een minder goed gevoel, maar werd ik dankzij een tamelijk goede sprint zevende.”

Wellicht wordt de wind zaterdag tijdens de West-Vlaamse titelstrijd een bepalende factor. De nieuwelingen rijden drie kilometer langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. “Als er zaterdag wind staat wordt het belangrijk om in die zone van het parcours helemaal vooraan te zitten”, beseft de zoon van ex-renner Davy Vantomme. “Voor mij zijn Siebe Bauwens en Mauro Adyns de voornaamste kanshebbers op de provinciale trui.”

Ploegmakkers

Door de afwezigheid van zowel Xander Scheldeman als Louic Boussemaere – beiden rijden met Isorex de Vredeskoers in Tsjechië – is het team van Bauwens gehalveerd. Samen met CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare zal EFC-L&R-AGS in het nieuwelingenpeloton de grootste vertegenwoordiging hebben. “Matthé De Leyn en Rune Meyhui zijn mijn sterkste ploegmakkers”, weet Milan Vantomme.

(HF)