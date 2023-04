Tweedejaarsjunior Milan Vermeulen naar Tombroek Koerse: “Zaterdag hoop ik mee de koers te maken”

In Tielt boekte Milan Vermeulen (17) een eerste zege. In een duel met Baptiste Swertvaegher toonde de pion van Jonge Renners Roeselare zich de snelste. De tweedejaarsjunior rijdt zaterdag Tombroek Koerse.

Milan Vermeulen is dit seizoen de eerste junior van het Roeselaarse jeugdteam die bloemen verovert. “Tussen kilometer 25 en 30 raakte ik voorop met Jenthe Verstraete”, begon de bakkerijstudent het wedstrijdverhaal. “Veel voorsprong kregen we niet. Er stond best veel wind. Ik was dan ook blij dat Baptiste Swertvaegher vanuit het peloton de sprong naar ons maakte. Maar een halve ronde later stond Jenthe Verstraete plat. Dus verder met twee. We kregen maximum veertig seconden.”

Het duo hield stand en mocht met kleine voorsprong op een achtervolgende groep om de zege sprinten. “Eerst zagen we Dimi Van Pamel komen, maar hij leek wat te blijven hangen”, ging Vermeulen verder. “Hij werd opgeraapt door een groepje. Waardoor Baptiste en ik in de laatste ronde niet mochten talmen. Pas in de laatste bocht, vijfhonderd meter voor de streep, wist ik zeker dat we voor de zege streden. Ik mocht de spurt niet als eerste beginnen. Dat leerde ik vorig jaar toen ik zowel in Moeskroen als Kooigem door een medevluchter werd geklopt. Baptiste ging de sprint aan, ik kon hem remonteren.”

Goed voor z’n eerste winst sinds 21 augustus 2021 in Edewalle. Dit seizoen kon hij al de UCI-koersen Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse en Gent-Wevelgem afwerken. Zaterdag komt hij aan de start van Tombroek Koerse, een nationale interclub in Rollegem. “Die UCI-koersen heb ik kunnen uitrijden”, aldus Vermeulen, die op paasmaandag z’n stage in een bakkerij afrondde. “Zaterdag hoop ik mee de koers te maken.” (HF)