Tweedejaarnieuweling hoopt op goed BK na pechseizoen: “De beste Matthé De Leyn hebben we nog niet gezien”

Matthé De Leyn begon uitstekend aan het seizoen, maar de renner uit Oostduinkerke kon door ziekte en een valpartij de goede lijn niet doortrekken. De tweedejaarnieuweling van EFC-L&R-AGS beseft dan ook dat het beter moet.

Voor het seizoen sprak Matthé De Leyn in deze krant de ambitie uit om top te zijn op alle kampioenschappen. Op het provinciaal kampioenschap en tijdens het Vlaams kampioenschap kon hij geen potten breken, maar op het Belgisch kampioenschap hoopt hij te scoren. “Ik begon erg goed aan het seizoen, maar door ziekte en een stomme valpartij tijdens de kasseikoers in Mons-en-Pévèle kon ik mezelf niet bewijzen. De beste Matthé De Leyn hebben we nog niet gezien dit seizoen.”

Beste vorm

“Ik hoop in topvorm aan de start van het BK te verschijnen. Na een vijfde plaats op het provinciaal kampioenschap en een tiende stek op het Vlaams kampioenschap, wil ik nu eens mee te doen voor de overwinning en de daarbijhorende driekleur. Niet enkel op het BK, maar ook in de Triptyque Ardennais wil ik een goede koers rijden en zo een mooie ereplaats uit de brand slepen. Verder zijn ook wedstrijden in de topcompetitie en de verschillende klimkoersen een doel. Als ik opnieuw mijn benen van het seizoensbegin terugvind, zit er nog heel wat moois aan te komen. Afgelopen weekend voelde ik dat ik opnieuw naar mijn beste vorm aan het toegroeien ben en dat is een aangenaam gevoel. Als het zo blijft evolueren, zullen de resultaten snel volgen.”

Wie de prestaties van Matthé wil volgen, kan terecht op de Facebookpagina Supporter Matthé De Leyn. Die pagina wordt beheerd door de vader van Matthé, Peter De Leyn.

Via zus

“Papa zorgt altijd voor een samenvatting van mijn wedstrijd. Zo kan iedereen lezen hoe de koers is verlopen. Het is ook leuk om na het seizoen alle wedstrijden te overlopen. Zo kunnen we nog eens herinneringen bovenhalen en dat is altijd mooi. Mijn papa heeft zelf nooit gekoerst. Het is eigenlijk via mijn zus dat ik in het wielerwereldje terecht ben gekomen. Zij beoefende in het recente verleden heel wat sporten en wielrennen was er daar een van. Ze nam haar fiets mee op reis, maar ze was het al snel beu. Ik daarentegen was meteen verkocht en ging steeds meer mijn stalen ros gebruiken. Ik vond het zo leuk dat ik besloot om aan een wedstrijd deel te nemen en zo is de bal aan het rollen gegaan. Andere hobby’s heb ik niet, omdat ik mij volledig wil focussen op het wielrennen.”