Tuur Hancke heeft eerste podium al beet dit seizoen: “Ik wil graag uitgroeien tot een goeie allrounder”

Junior Tuur Hancke is goed begonnen aan het seizoen. Na een achtste plaats in De Klijte behaalde de renner van Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel onlangs zijn eerste podium van het seizoen in Kortemark-Edewalle. Een seizoensbegin waar hij op kan verder bouwen.

Na twee goede noteringen in evenveel weken besliste Hancke om vorig weekend over te slaan. “Ik wil voldoende rust inbouwen in het seizoen en heb die tijd gebruikt om nog wat bij te trainen”, aldus de renner uit Lo. “Mijn winter is goed verlopen en ik voel ook dat ik steeds beter aan het worden ben, maar ik vind het belangrijk om ook dit soort periodes in te lassen. In samenspraak met mijn trainer heb ik zo een evenwichtig programma proberen samen te stellen.” Dit weekend krijgen we Tuur wel aan het werk te zien. “Ik sta als reserve op de lijst voor Gent-Wevelgem voor junioren, maar normaal zal ik zaterdag in Werken rijden.”

Met een eerste podiumplaats al op zak kan Hancke alvast met een goed gevoel afzakken naar de volgende wedstrijden. “In Kortemark had ik van in het begin al een goed gevoel. Het was wel oppassen omdat het een nerveus begin was, maar ik kon me goed vooraan positioneren en de grootste chaos zo vermijden. Er waren verschillende ontsnappingspogingen waarop ik heb proberen te reageren, maar het duurde wel even tot de beslissende ontsnapping zich kon vormen. Maar ik was goed mee. Tot in de laatste ronde draaiden we goed rond, maar toen hebben de drie Noorse ploegmaats in de kopgroep het ploegenspel goed uitgespeeld. In de sprint kon ik toch nog een podiumplaats behalen.”

Ereplaats

Nu de vorm er is, krijgen we binnenkort misschien nog meer te zien van Hancke. “Je wil natuurlijk altijd betere resultaten ambiëren, al is dat niet vanzelfsprekend. Ik hoop dat ik dit seizoen toch een kermiskoers op mijn naam kan schrijven en in de interclubs probeer ik beter te doen dan afgelopen seizoen. Een ereplaats behalen, zou heel mooi meegenomen zijn.” Ook in de Beker van België hoopt de junior zich te laten zien. “Vorig jaar vond ik Angreau-Honnelles wel een leuke koers. Het zou mooi zijn om daar beter te kunnen doen dan vorig jaar. Mijn eerste wedstrijd voor de Beker van België is in Rollegem.”

Naast resultaten wil Hancke ook als renner verder groeien. “Nu kan ik rekenen op mijn goede sprint, maar ik wil me daar niet enkel op focussen. Ik wil uitgroeien tot een goede allrounder.” (Loïc Richet)