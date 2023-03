Tristan Carette (16) kent goede start: “Hoop op overwinning”

Nieuweling Tristan Carette (16) is uitstekend aan de nieuwe campagne begonnen. In Staden finishte de Torhoutenaar als vierde.

Tristan Carette is nog maar 16, toch koerst hij intussen al acht jaar. “Ik heb alle jeugdreeksen doorlopen, vanaf de miniemen”, vertelt de leerling houttechnieken in het VTI van Torhout. “De liefde voor de wielersport zit in de familie. Mijn pa, Kristof Carette, was in de jaren negentig een redelijk goeie coureur. Beter dan ik nu, want hij kon behoorlijk wat wedstrijden winnen. Misschien kan ik in de toekomst ook in die richting evolueren, al zal het vooral afhangen van hoe de combinatie met mijn werk en andere vrije tijd verloopt. Op dat laatste vlak heb ik namelijk nogal wat eisen. Eén keer per maand ga ik airsoften (een relatief nieuwe schietsport waarbij twee of meer teams het tegen elkaar opnemen in verschillende game modes, red.) en daarnaast ben ik fan van 3D-printen. Koersen is niet mijn enige passie, maar wel overduidelijk de belangrijkste. Het is niet iets dat je er zomaar bijneemt.”

zelfvertrouwen

Carette is uitstekend aan zijn tweede campagne bij de nieuwelingen begonnen. In Staden behaalde hij eind februari een knappe vierde plek. “In de voorlaatste ronde reden twee Britten voorop en zat er één renner in de achtervolging”, vertelt de pupil van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. “Toen het peloton op een bepaald moment alweer vertraagde, achtte ik mijn moment gekomen en ben ik alleen weggesprongen. Een goede beslissing, want ik heb nog een ronde solo afgewerkt en werd niet meer ingehaald. Mits wat meer zelfvertrouwen had een derde plaats er zelfs nog ingezeten.”

Vorig weekend kende Carette minder meeval. In Heestert moest hij vrede nemen met een 25 ste plaats. “Tijdens de verkenning van het parcours regende het pijpenstelen en waren mijn schoenen doorweekt. Daardoor moest ik me volledig omkleden. In alle haast heeft mijn pa mijn schoenen aangespannen. Iets te snel en te strak waardoor mijn rechtervoet te weinig doorbloeding had, alleen voelde ik dat eerst niet. Tijdens de koers raakte ik verzeild achter een valpartij, waardoor ik met 20 seconden achterstand aan een inhaalrace op de twaalf koplopers moest beginnen. Jammer genoeg begon mijn rechtervoet opgezwollen te voelen. Ik heb de koers kunnen uitrijden, maar niet met het gewenste resultaat. Ik had nochtans goede benen.”

Klierkoorts en corona

De belangrijkste vaststelling is echter dat de Torhoutenaar in vergelijking met een jaar geleden een serieuze stap voorwaarts heeft gezet. “Toen kende ik wel wat tegenslag. In mijn eerste officiële koers, ook in Staden, kwam ik ten val, terwijl ik nog maar net met een nieuwe fiets rondreed. Enkele weken later voelde ik me slap en moe. Na bloedonderzoek bij de sportdokter bleek het om klierkoorts te gaan. In de loop van het seizoen kreeg ik ook nog eens met corona af te rekenen. Het was een vicieuze cirkel. Hopelijk ben ik nu weer vertrokken en kan ik in 2023 een keer winnen. Als aspirant slaagde ik daar al eens in, toen in Anzegem. Maar met een tweede of derde plek ben ik ook al tevreden. Een pak ereplaatsen behalen en misschien ook eens een premie pakken, is het doel.”