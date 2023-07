Torsten Demeyere zet prestatie neer in China

Torsten Demeyere (25) uit Kaster, bij Anzegem, heeft er een mooi avontuur in China op zitten. Met Tarteletto-Isorex reed hij er de achtdaagse Tour of Qinghai Lake, een meer dan memorabele wedstrijd. Demeyere reed voornamelijk in dienst, wat resulteerde in enkele topresultaten voor de ploeg.

“Ik vond het een heel leuke ervaring. Eerder was ik al in Tsjechië gaan koersen, maar China is toch iets exotischer. Ik moet zeggen: de sfeer was er wel speciaal. De ronde werd er beleefd zoals de Tour de France in onze regionen. Mensen vroegen constant om foto’s, kijken vol bewondering als ze je met de auto inhalen tijdens de training, ze staan uren te wachten langs het parcours tot de koers passeert, … Ook op vlak van organisatie mag je het vergelijken met de Tour: er was een openings- en slotceremonie, we verbleven in hotels die geregeld werden door de organisatie en elke ploeg kreeg zelfs een tolk mee.”

Ook op sportief vlak heeft Demeyere niet te klagen, al was zijn taak vooral om in dienst van de ploeg te rijden en niet meteen voor zijn eigen kans te gaan. “Met Timothy Dupont hadden we een goede sprinter mee, we wisten dat hij het zeker kon afmaken. Het grootste deel van de etappes hebben we dus gereden om de sprint voor te bereiden. Mijn taak bestond uit het controleren van het peloton en de vluchters, vrij vroeg in de koers. Ik heb dus redelijk wat kilometers op kop van het peloton gereden. En dat werk heeft gerendeerd: Timothy won de eerste én laatste etappe, en pakte tussendoor nog een tweede en derde stek mee. Jacob Relaes werd ook nog negende in de koninginnenrit. Als ploeg hebben we dus zeker onze stempel kunnen drukken op de koers, zelfs als ‘kleinere’ continentale ploeg. Ik ben blij dat ik hiermee toch een iets minder voorjaar kan doorspoelen. Door omstandigheden – ziekte en weinig wedstrijden had ik mijn kwaliteiten nog niet echt kunnen uitspelen, maar gelukkig is dat in China wel gelukt.”

Druk programma

Na een kleine week recupereren reed Demeyere begin deze week nog de GP Raf Jonckheere in Westrozebeke en de kermiskoers in Flobecq, waarna een pauze van drie weken volgt. “Vanaf half augustus breekt er voor de ploeg weer een druk programma aan, met de Tour du Limousin en tegelijkertijd enkele eendagswedstrijden: de Druivenkoers in Overijse, Tour of Leuven, … In september staan er ook weer enkele profkoersen op het programma. Misschien gaan we nog eens terug naar China voor de Tour of Taihu Lake en eventueel naar Maleisië voor de Tour de Langkawi. Die wedstrijden zijn echter onder voorbehoud, en ook voor de andere liggen de selecties nog niet vast. Persoonlijk hoop ik in de komende wedstrijden nog eens individueel een mooi resultaat te kunnen meepikken met de conditie die ik nu opgebouwd heb. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het niet erg om in dienst van de ploeg te rijden, maar elke renner wil natuurlijk ook zelf eens een mooie uitslag in de wacht slepen.” (RRK)