Torsten Demeyere wil zich tonen in tweede seizoenshelft

Torsten Demeyere zal je deze week nog niet in competitie vinden, hij is namelijk op hoogtestage in Andorra. Hij hoopt daarna weer in goede vorm de tweede seizoenshelft te kunnen aanvatten, want in juni kon hij door ziekte niet de gewenste prestaties leveren.

“Mijn gevoel over het eerste deel van het seizoen is tweezijdig. Persoonlijk had ik misschien wat meer verwacht, zoals een uitschieter hier en daar, maar anderzijds rijd ik nu natuurlijk wel op een ander niveau dan ik gewend was.”

Torsten rijdt sinds dit jaar voor het continentale Tarteletto-Isorex, waarmee hij heel vaak in profwedstrijden te zien is. “Dan moet alles natuurlijk wel meezitten om een mooi resultaat te rijden.”

Totaal uitgeput

De Belgische kampioenschappen (tijdrit en wegrit) hebben voor de 24-jarige diëtist niet gebracht wat hij gehoopt had. “Ik was ziek uit de Ronde van Limburg gekomen, en starten in de ZLM Tour bleek al helemaal geen goede zet: ik was totaal uitgeput. Dus toen heb ik wat gedwongen rust genomen, maar om de ploeg niet in de steek te laten, ben ik toch van start gegaan op de BK’s. Maar ze kwamen een halve week te vroeg, ik had nauwelijks kunnen trainen. Ik wist vooraf dat het kon mee- of tegenvallen, en het is dat tweede geworden.”

Plekje verdienen

De renner van Tarteletto-Isorex is nog tot dinsdag op stage, donderdag rijdt hij de profkoers in Ninove en wat later de GP Raf Jonckheere in Westrozebeke en de Internatie in Reningelst. “Dat zijn wedstrijden waarin ik mezelf toch weer eens zou moeten kunnen tonen op de momenten dat het ertoe doet. Want dat is toch wel mijn ambitie voor de rest van het seizoen. Ik voel me goed in de ploeg en zou graag tonen wat ik in mijn mars heb, zodat ik ook volgend jaar een plekje verdien in de ploeg.”

