Timothy Dupont klaar voor BK na ritzege in ZLM Tour

Timothy Dupont (34) heeft in de ZLM Tour zijn eerste overwinning van het seizoen mogen vieren. De ritzege kwam er na een op persoonlijk vlak loodzware periode voor de Gistelnaar. “Ik hoop dat ze hierboven meegekeken hebben.”

In de vierde rit van de ZLM Tour mocht Timothy Dupont op 11 juni voor het eerst dit seizoen het zegegebaar maken. In het Noord-Brabantse Mierlo klopte hij in de massasprint eindwinnaar Olav Kooij en Elia Viviani. “De ploeg had al redelijk goed werk gedaan van kilometer vijf tot kilometer twee. Daarna heb ik direct het wiel van Kooij kunnen pakken.” De sprinter van Bingoal-Pauwels Sauces WB – het vroegere Wallonie Bruxelles – ging als eerste de sprint aan. “Ik heb lang gedacht dat Kooij de deur dicht ging houden, maar hij speelde het fair en liet genoeg plaats. De overwinning deed zeker deugd. Het was niet het niveau van de Ronde van België, maar er zaten goeie sprinters tussen. Kooij is toch de coming man in Nederland.”

Afgelopen voorjaar verloor Dupont in amper een maand tijd zijn vader en zijn beide schoonouders. Het maakte de overwinning extra speciaal. “Het eerste moment wist ik niet of ik gewonnen had. Ik voelde me wel vrij zeker. Op het groot scherm was het van bovenaf dan wel duidelijk. Er kwam veel emotie bij te pas. In de tent aan de aankomst kwam pas echt het besef. Ik hoop dat ze hierboven meegekeken hebben en geloof dat ze mij een duwtje bijgegeven hebben. Echt trainen was het niet, maar ik ben wel altijd blijven fietsen. Dat was ook een deel van het verwerkingsproces.”

Goed vooraan zitten

Dupont startte niet in de Baloise Belgium Tour. “Ik had het wel gevraagd, maar de selectie was al gemaakt. Ik heb er dan maar een goede trainingsweek van gemaakt.” Het BK-parcours heeft hij al verkend. “Van start tot finish is het allemaal open. Er zal dus niet veel wind nodig zijn om alles op de kant te doen belanden. Het wordt belangrijk om goed vooraan te zitten.”

Op zo’n omloop blijven snelle mannen als Van Aert, Philipsen, Merlier en De Lie de grootste favorieten. “Dat zijn ook de vier namen die ik ging noemen, maar een BK is altijd een speciale koers. Er zijn ook nog mannen als Stuyven en Theuns. En Quick-Step zal het zeker ook eens op de kant trekken. Als ik een goede dag heb, zal mijn ploeg in de sprint normaal wel mijn kaart trekken.” (AC)