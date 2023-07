Thur-Emiel David ruilde voetbal voor wielrennen: “Best tevreden”

De 15-jarige Thur-Emiel David ruilde begin dit jaar zijn voetbalschoenen in voor een koersfiets. DeAalbekenaar is nog op ontdekkingstocht, maar haalde al enkele knappe ereplaatsen.

Net als eneRemco Evenepoel stopte Thur-Emiel David met voetballen en begon hij met koersen. “Ik ben gestopt met voetballen omdat mijn hielen enorm veel pijn deden door de verschillende kunstgrasvelden. Door die blessure lag ik meer in de lappenmand dan iets anders, en ik besloot in het wielerwereldje te stappen. Ik heb mij samen met een goede vriend ingeschreven. Mijn familie was wat verbaasd, want ik ben de eerste coureur in onze familie.”

“Ik ben best tevreden over mijn eerste seizoenshelft. Het gaat beter dan verwacht. Natuurlijk heb ik nog heel wat werkpunten, maar dat is logisch. Conditioneel ben ik top, maar ik denk dat positionering mijn belangrijkste werkpunt is. Ik ben erg snel aan de meet, maar ik zit nog te vaak ingesloten. Dat is jammer, want dan heb ik het gevoel dat ik mijn kansen niet kan verdedigen. Als ik ruimte heb om te sprinten, kan ik veel renners oprollen. Ik denk dat ik een pure sprinter ben. Als het omhoog gaat, krijg ik het lastiger.”

Komend weekend neemt deAalbekenaarvoor het eerst deel aan de Beker van België. “Dat wordt een mooie uitdaging. Ik had mijn selectie niet verwacht, maar het is fantastisch dat ik die kans krijg. Ik zal tot het uiterste gaan om mezelf in de kijker te rijden.”

Leve Lampaert

“Mijn idool is Yves Lampaert.Zijn interviews na een wedstrijd zijn altijd super oprecht en het is gewoon een schitterende renner. Toen hij vorig jaar de proloog won in de Tour, was ik door het dolle heen. Ook toen gaf hij een fenomenaal interview. De uitspraak‘I’m just a farmer’s son from Belgium’ zal me nog lang bijblijven. (lacht)” (IVDA)