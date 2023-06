Thuiskoers voor Miel De Clerck: “Ik wil het publiek zondag iets laten zien”

Ook al staan maandag nog twee examens op zijn agenda, toch zal Miel De Clerck (15) proberen zich zondag in zijn thuiskoers te laten zien. Na de Prins der Nieuwelingen in Bonheiden begin deze maand, hervat hij in Oostkamp.

De eerstejaarsnieuweling van Jonge Renners Roeselare heeft dit seizoen een tiental koersen in de benen. Hij combineert wielrennen met het derde jaar ASO aan het St-Lodewijkscollege in Brugge, waar hij alle wetenschapsvakken in het Engels volgt. “Redelijk hoog niveau, soms moeilijk”, geeft Miel De Clerck toe. “Ik heb me goed proberen voor te bereiden. Dus kan ik zondag, ondanks dat ik nog twee examens moet doen, in eigen gemeente koersen.” Miel De Clerck koestert plannen voor deze thuiswedstrijd. “Ik hoop dat ik eens in een ontsnapping mee ben of dat ik bij een doortocht aan de streep een premie kan pakken”, blikt hij vooruit. “Het publiek iets laten zien, dat is mijn bedoeling. Ik heb tot nog toe alle koersen kunnen uitrijden. Behalve toen ik eens ten val kwam en toen ik in de voorlaatste ronde krampen kreeg. Met plaats 46 in Bonheiden was ik heel blij. In die interclub had ik een probleem met mijn achterderailleur. Nadat ik in een putje reed, kon ik niet meer schakelen en moest ik verder op mijn grootste verzet. Vooral na de bochten was dat lastig.”

Klimwerk

Niet alleen voor de koers in eigen gemeente heeft Niels De Clerck plannen, ook voor deze zomer. “Ik probeer wat te vermageren, zodat het klimwerk mij beter afgaat”, beweert hij. “Begin juli trek ik met mijn papa naar de Franse Alpen om daar wat te gaan trainen. Na de terugkeer wil ik een paar wedstrijden in de Vlaamse Ardennen afwerken. Om te zien hoe ver ik daar geraak.” (HF)