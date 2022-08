Thor Peeters wil klimmersbenen tonen: “Altijd rond die kerktoren rijden is toch minder leuk”

Eerstejaarsnieuweling Thor Peeters is bezig aan een sterk en regelmatig seizoen. De 15-jarige Bredenaar geniet vooral van de klimkoersen. “Altijd maar rond de kerktoren rijden is toch minder leuk.”

Voor Peeters loopt alles op wieltjes. De renner van FlandersColor-Galloo presteert op een hoog niveau, met een zesde plaats op het PK in Adinkerke als uitschieter. “Ik kan echt niet klagen, want ik rijd bijna iedere keer top twintig. Ik kan ook vaak wegrijden met een groepje en mee de koers maken.” Ook afgelopen zaterdag in Kortemark-Edewalle toonde de jonge Bredenaar zijn aanvalslust. “In het begin van de koers zijn we met zeven man weggereden, maar dan is de koers jammer genoeg stilgelegd omdat er een tractor in de weg reed – we hadden net een mooi gaatje. Maar hij deed het niet opzettelijk hoor, ik denk dat hij gewoon van zijn erf naar de weide wilde.”

Met zijn gabarit mogen we Peeters gerust als een klimmerstype omschrijven. “Dat denk ik wel. Met mijn gewicht (45 kilogram, red.) kan ik alleszins niet over kasseien dokkeren (lacht).” In de klimkoers van Herbeumont fietste hij deze zomer al naar een 26ste plaats. Gisteren volgde de klimkoers in Couvin. “En ik heb ook mijn kandidatuur gesteld voor die in Jemeppes. In Herbeumont ben ik bij het peloton kunnen blijven tot aan de lokale rondes. Het was wreed lastig, maar ook wreed tof, want altijd maar rond de kerktoren rijden is toch minder leuk (lacht).” Ten slotte wil Thor binnenkort ook nog zijn topvijfnotering in het klassement van de Marcel Kint Jeugdcup verdedigen.

Na het wegseizoen begint hij in oktober wellicht meteen aan zijn veldritseizoen. “Ik doe het allebei heel graag en kan eigenlijk niet kiezen. Hopelijk is het wel wat minder stoempen dan vorig jaar. Ik heb toch liever een snel parcours met veel draaien en keren.”

Bij de start van 2022 verruilde Thor KVC Noordzeemeeuw voor FlandersColor-Galloo. “Dat was puur voor het programma. Noordzeemeeuw is een zeer mooie opleidingsploeg, maar ik vond het belangrijk om interclubs en in het buitenland te kunnen rijden.” Dat buitenlands avontuur speelde zich dit voorjaar af in Denemarken. “Die ronde was een zeer toffe ervaring. Het ging ook redelijk goed, met al een tiende plaats op de eerste dag. In de koninginnenrit eindigde ik als vijftiende.” (AC)