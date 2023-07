Thor Peeters knap tiende in klimkoers: “Ereplaatsen zijn mooi, maar ik wil eens winnen”

Tweedejaarsnieuweling Thor Peeters heeft met een tiende plaats in de klimkoers van Herbeumont zijn klimmersbenen getoond. De 15-jarige Bredenaar grossiert dit seizoen in ereplaatsen, maar die ultieme bekroning ontbreekt nog.

In Herbeumont koerste Thor Peeters van bij de start attent vooraan in het peloton. “Ik was bang dat de koers op de eerste klim al gedaan zou zijn. Uiteindelijk reden er vier renners weg tijdens de plaatselijke rondes. Dat was voor mij te hoog gegrepen, maar in de laatste ronde heb ik zelf nog geprobeerd om het gat dicht te rijden.”

In de achtervolgende groep bolde de renner van Wielerclub Onder Ons Parike op een mooie tiende plaats over de meet. “Dat had ik niet verwacht, top vijftien misschien wel. In de sprint zat ik trouwens nog een beetje ingesloten.” Het parcours was uiteraard in niets te vergelijken met wat de nieuweling onder de Vlaamse kerktorens tegenkomt. “Het was pittig, met veel hoogtemeters. Na zes kilometers was er al direct een kuitenbijtertje. Alle hellingen waren ongeveer een kilometer lang aan twaalf à dertien procent.”

Dertien keer top tien

Met derde plaatsen in Moorsele en Vichte mag Peeters niet klagen over zijn seizoen. Hij haalde zelfs al dertien keer de top tien. “Het gaat inderdaad goed, met al een paar podiumplaatsen en mooie prestaties. Maar ik hoop op nog iets meer: een overwinning. Hopelijk komt die prijs er nog.”

Ook in de Ronde van Vlaanderen toonde de Bredenaar met een 24ste plaats dat hij uit het goede hout gesneden is. “Ik zat de hele tijd mee in het eerste peloton. De sprint was jammer genoeg nogal hectisch, anders had een top vijftien wel gekund. Het was sowieso een mooie ervaring.”

Dit weekend staat Thor aan de start in Maldegem en Lichtervelde. “Na dat dubbel weekend is het al klaarmaken voor het BK en Couvin. Op het BK mik ik op de top twintig, maar ik ben vooral bezig met de klimkoers in Couvin. Daar hoop ik op een top tien. De hellingen zijn minder steil, maar wel langer. Misschien ligt dat me nog iets beter dan Herbeumont.”

Volgend seizoen wacht de overstap naar de juniores. “Het eerste jaar zal dat weer volgen zijn, maar naar het einde van het seizoen toe wil ik proberen in de top twintig te geraken.” In het groen-wit van Onder Ons Parike. “Ik zit daar goed. De begeleiding is echt heel goed. Ik heb zelfs bijna iedere dag contact met de ploegleider.” (Adriaan Clynckemaillie)