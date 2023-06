Thor Dayer ziet keuze voor fiets boven voetbal beloond met zege

Twee weken geleden maakte Thor Dayer het zegegebaar in Krombeke. Het was de eerste overwinning in zijn nog prille carrière. Ook op het provinciaal kampioenschap in Adinkerke gooide de 16-jarige renner uit Vleteren met een knappe derde plaats hoge ogen.

Thor Dayer ruilde dit seizoen zijn voetbalschoenen in voor een koersfiets. Met succes, want hij kwam twee weken geleden als eerste over de streep in Krombeke en hoopt op dat elan verder te gaan. “Ik keek samen met mijn vader naar het wielrennen op televisie en zo kreeg ik de koersmicrobe te pakken. Ik heb wielrennen en voetbal een eind lang gecombineerd, maar na een tijdje was dat niet meer haalbaar. Ik had snel door dat ik een betere coureur dan voetballer was, en koos daarom resoluut voor de wielersport. De juiste beslissing, zo blijkt.”

Na zijn zege in Krombeke koestert Dayer wel wat ambities. “Ik hoop in iedere wedstrijd een gooi naar de winst te doen of toch zeker een dichte ereplaats uit de brand te slepen. Het is voor mij nog één grote ontdekkingstocht. In Krombeke was ik de snelste in een sprint, maar waar mijn limieten liggen in het klimwerk en in het tijdrijden, is nog een groot vraagteken. Ik heb nog geen enkele klimkoers of tijdrit afgewerkt.”

Nog geen ploeg

Voorlopig heeft Dayer nog geen ploeg, maar daarin komt wellicht snel verandering. “Er hebben al heel wat teams geïnformeerd, maar ik ben daarmee niet echt bezig. Ik zal wel beslissen als de tijd er rijp voor is. De toekomst oogt alvast rooskleurig.”

Net als vele jonge wielrenners heeft ook Dayer een voorbeeld. “Mijn idool is Wout van Aert. Het is een fantastische renner, zowel op als naast de fiets. Ik heb enorm veel respect voor hem.” (IVDA)