Thor Dayer kijkt uit naar de Ronde van West-Vlaanderen

Woestenaar Thor Dayer zamelde dit seizoen al heel wat mooie ereplaatsen bijeen. De nieuweling kende afgelopen weekend wat pech op het BK, maar heeft tegelijk heel wat positieve zaken om mee te nemen naar de toekomst.

In juni was Dayer niet weg te slaan uit de top tien in de koersen die hij betwistte. De renner uit Woesten kon dus met vertrouwen afzakken naar het Belgisch kampioenschap van afgelopen weekend, maar daar kon hij niet de koers rijden die hij wou. “Wat pech zorgde ervoor dat ik nooit echt in koers zat. Tot driemaal toe moest ik voet aan grond zetten voor een valpartij. Gelukkig was ik zelf nooit betrokken in de val, maar telkens lag het peloton wel uit elkaar. De eerste keer kon ik nog vrij makkelijk aansluiten, maar na mijn laatste keer te voet was het gat met het peloton te groot geworden. Ik had er zeker iets anders van verwacht, maar dit maakt hoort nu eenmaal ook bij de koers.”

Thor Dayer maakte niet lang geleden de overstap van het voetbal naar wielrennen. Zijn uitslagen tonen aan dat hij zich uitstekend aan het ontwikkelen is. “Ik voel me goed en denk wel dat ik gegroeid ben de laatste maanden. Tegelijk is het nog maar mijn tweede koersjaar. In het peloton zitten renners met veel meer ervaring. Ik mag mij daardoor niet gek laten maken, maar eerder de focus op mezelf houden. Ik ben blij dat ik nu kan tonen wat ik in mijn mars heb, maar ik moet zeker nog beter worden. Maar op dit moment ben ik zeer tevreden met wat ik presteer.”

Die prestaties kan hij ook nog komende weken blijven tonen. “De Ronde van West-Vlaanderen heb ik wel aangekruist. Er komen veel toppers aan de start, dus valt het af te wachten wat voor koers ik kan rijden. Maar ik heb er veel zin in.” (LR)