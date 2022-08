Thomas van Dijk pakt zilver op BK tijdrijden: “Ze noemen me de tractor, zoals idool Tim Declercq”

Aspirant Thomas van Dijk zette zijn talent in de verf door op het Belgisch kampioenschap tijdrijden de zilveren medaille te veroveren. De 12-jarige Zandvoordenaar blinkt ook uit op de piste. “Elke keer opnieuw demarreren, is mijn sterke punt.”

Op het stadsparcours in Denderleeuw rekende Thomas van Dijk zich op 14 augustus niet tot de favorieten voor het podium. “Ik had een zevende of achtste plaats verwacht, maar ik werd dus tweede op twaalf seconden van de winnaar. Eigenlijk vertrok ik op een iets te zwaar verzet, maar ik was wel snel op gang. Daarna was het gewoon volle bak en kapotgaan. Het was een parcours met twaalf bochten en dus veel optrekken. Ook bergop en bergaf, maar dat ligt me wel”, aldus Thomas van Dijk.

Ook in de Driedaagse van West-Vlaanderen onderstreepte de hardrijder zijn kwaliteiten met een tweede plaats in de openingstijdrit. “Ik moest daar nochtans als eerste starten. De tweede dag werd ik gehinderd in een hele snelle sprint bergaf. In de laatste rit heb ik veel proberen aan te vallen, maar het werd toch een sprint.” In het klassement – op basis van de plaatsen berekend – finishte Thomas als negende. “Ik had liever een klassement op tijd gehad, want ik ben niet echt een sprinter. We hebben trouwens wel het ploegenklassement gewonnen.”

De renner van KVC Noordzeemeeuw begon al op zesjarige leeftijd met koersen, nadat hij door de fietstochtjes met zijn ouders de smaak te pakken had gekregen. “Mijn zus Hanne (10) koerst ook. Zelf heb ik zoals mijn mama nog een beetje geskeelerd, maar dat vond ik niet zo leuk. Zwemmen heb ik ook nog gedaan, net als atletiek.”

Op de piste

Samen met mama Nele kijkt de aspirant ook graag naar wielrennen op televisie. Naast Evenepoel, Alaphilippe en Lampaert kijkt hij ook op naar Tim Declercq. “Ik zou ook graag zo’n coureur worden. Sommige vrienden noemen me nu al de tractor (lacht).” De schrijfwijze van zijn familienaam – zoals Wout van Aert met kleine v – heeft de Zandvoordenaar dan weer te danken aan de roots van papa Mark, tevens teamdokter van BC Oostende. “Mijn papa is inderdaad Nederlander, maar hij kwam al na zijn eerste jaar aan de universiteit naar België om te studeren. Ik ben dus Belg en Nederlander. Maar ik eet juist geen pindakaas (lacht).”

Tot eind september blijft van Dijk op de weg actief. Na een korte rustperiode trekt hij weer naar de piste, waar hij vorige winter ook al zilver veroverde op het BK. “Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren en ooit ook een trui pakken. Het is wel jammer dat er in West-Vlaanderen geen PK tijdrijden en piste is. Tijdrijden is er pas vanaf de derdejaarsaspiranten, terwijl het in de andere provincies wel vanaf mijn leeftijd al kan.” (AC)